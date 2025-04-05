Ярославский священник рассказал, что нельзя утаивать перед исповедью

Самый опасный грех перед исповедью — самообман, он может стать роковой ошибкой, заявил изданию «Новосвят» священник храма Святой Троицы в Ярославле отец Дмитрий Соколов.

По его словам, есть такое понятие как «последний грех», который нельзя утаивать при желании получить прощение.

«Самый опасный грех — ложь перед самим собой и священником. Если вы скрываете что-то намеренно, исповедь теряет силу», — уточнил отец Дмитрий.

Собеседник издания пояснил, что люди нередко умалчивают о зависти, осуждении ближних и тайных обидах. При этом некоторые говорят, что грешили мало и не делали никому зла.

«А в душе у него — целая буря нераскаянных чувств. Это и есть тот «последний грех», который держит душу в плену», — сказал он. Реклама

Отец Дмитрий добавил, что перед исповедью важно осознать последствия своих поступков.