Ярославский священник рассказал, что нельзя утаивать перед исповедью

Самый опасный грех перед исповедью — самообман, он может стать роковой ошибкой, заявил изданию «Новосвят» священник храма Святой Троицы в Ярославле отец Дмитрий Соколов.
По его словам, есть такое понятие как «последний грех», который нельзя утаивать при желании получить прощение.
Собеседник издания пояснил, что люди нередко умалчивают о зависти, осуждении ближних и тайных обидах. При этом некоторые говорят, что грешили мало и не делали никому зла.
Отец Дмитрий добавил, что перед исповедью важно осознать последствия своих поступков.