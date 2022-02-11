Ярославский депутат Муленков показал средний палец на встрече с жителями

Депутат Переславской городской думы Михаил Муленков показал средний палец на встрече с жителями одного из дворов Переславля-Залесского, где обсуждался предстоящий ремонт, пишет 76.ru.

«Товарищ, не снимай!» — заявил парламентарий и показал неприличный жест в сторону того, к кому он обращался.

Выяснилось, что им оказался депутат Ярославской областной думы Сергей Хабибулин. По его мнению, так Муленков выразил все свое отношение к жителям Переславля-Залесского.

«Люди ему стали высказывать как директору управляющей компании, что на их домах висят сосульки и под ними постоянно дети бегают. Я решил это снять на видео, и ему, вероятно, это не понравилось», – считает Хабибулин.

Муленков же объяснил, что показал средний палец лично Хабибуллину, но ни в коем случае не жителям Переславля-Залесского. Он назвал приезд парламентария на собрание «провокацией».

Реклама

Мужчина признался, что ранее у него были различные разногласия с Хабибуллиным, и ему не стоило допускать такого проявления эмоций. При этом Муленков допустил, что «недобросовестный депутат» может подать на него в суд.