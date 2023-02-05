Ярославские чиновники занизили ущерб от бойни лосей

Ярославская межрайонная природоохранная прокуратура установила, что чиновники департамента охраны окружающей среды и природопользования занизили ущерб от бойни лосей, написал портал «ЯрНьюс».

Вопиющий случай произошел 23 декабря в Тутаевском районе. Выяснилось, что охотники убили 20 лосей: 12 взрослых самок, 5 взрослых самцов, 3 самца в возрасте до года.

При этом в региональном правительстве сообщало, что незаконно убиты всего 8 лосей.

«При этом разрешенный объем добычи охотничьих ресурсов на данной охоте составлял лишь 4 особи лося», – уточнили в прокуратуре.

Кроме того, чиновники занизили ущерб, указав 3 200 000 рублей. По данным проверки, он составил 5 760 000 рублей.

По факту расстрела лосей расследуется уголовное дело, главный подозреваемый — глава тутаевского общества охотников и рыболовов Василий Баранов. Он находится под домашним арестом, мужчину сняли с должности.