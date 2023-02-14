Вторник, 14 февраля, 2023
powder

Ярославец отравил газом беспомощную собаку на глазах у друзей

На главнуюНовости мира

Житель Ярославля отравил беспомощную собаку на глазах у друзей, сообщил портал «Про Город».

В Сети появилось видеозапись, согласно которой злоумышленник распылил газ из баллончика в сторону запертого за забором алабая. Собака доверчиво подбежала к молодому человеку, после чего испуганно попятилась назад.

«Возмездие придет, не заставит долго ждать. Лишь бы пес смог выжить. Отравление сильнейшее от этих баллончиков, даже крупная собака уязвима», – написала местная жительница.

Многие ярославцы в комментариях осудили молодого человека и потребовали найти его и наказать.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации