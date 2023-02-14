Житель Ярославля отравил беспомощную собаку на глазах у друзей, сообщил портал «Про Город».

В Сети появилось видеозапись, согласно которой злоумышленник распылил газ из баллончика в сторону запертого за забором алабая. Собака доверчиво подбежала к молодому человеку, после чего испуганно попятилась назад.

«Возмездие придет, не заставит долго ждать. Лишь бы пес смог выжить. Отравление сильнейшее от этих баллончиков, даже крупная собака уязвима», – написала местная жительница.

Многие ярославцы в комментариях осудили молодого человека и потребовали найти его и наказать.