Ярославцы поругались из-за изменений в дизайне коробок молока

Жители Ярославской области поспорили из-за нового дизайна коробок молока, пишет портал 76.RU.

Как отметили журналисты, вместо упаковки молока Рыбинского молочного завода в магазинах выставили однотонные упаковки с небольшой этикеткой. Речь идет о коробках в сером цвете вместо белого. При этом они лишились пластиковой отвинчивающейся крышки. Многие ярославцы не оценили эти изменения.

«Краска закончилась? Только цена почему-то не снизилась», – отметила Татьяна Кулакова.

Другие же назвали этот стиль минималистичным и отметили, что сейчас это очень популярно в дизайне упаковок. Они подчеркнули, что важно содержимое, а не упаковка.