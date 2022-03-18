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Пятница, 18 марта, 2022

Ярославцев предупредили о проблемах с зарубежными лекарствами

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Ярославцев предупредили о проблемах с зарубежными лекарствами

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Изображение Steve Buissinne с сайта Pixabay

Данные Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области свидетельствуют о проблемах с зарубежными лекарствами, пишет Про Город.

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В частности, сейчас тяжело найти такие препараты, как Ксарелта, АЦЦ, Супрастин, Смекта, Кеторол, Эсенциали форте, Магний б6.

«Зафиксирован значительный понедельный рост цен», – прокомментировал ситуацию врио руководителя Ярославльстата Сергей Чиркун.

При этом он отметил, что предусмотрен переход от медикаментов зарубежных производителей на отечественные аналоги.

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