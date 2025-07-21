Ярмарки выходного дня в Рязани продолжают работу на 5 площадках

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области проинформировало о продолжении проведения еженедельных ярмарок выходного дня, организованных по поручению губернатора Павла Малкова.
В субботу, 19 июля, участие в ярмарках приняли 148 региональных производителей — фермерские хозяйства, а также граждане, ведущие личные подсобные хозяйства. Торговля велась на 221 торговой точке. По итогам дня было реализовано:
5,8 тонн мяса, полуфабрикатов и колбасных изделий;
4,2 тонны молока и молочной продукции;
3,3 тонны хлеба и хлебобулочных изделий;
160 кг мёда и продуктов пчеловодства;
150 кг живой рыбы;
500 кг картофеля;
1,6 тонны свежих овощей;
1,4 тонны садовой земляники, малины и чёрной смородины.
Ярмарки не только позволяют жителям региона приобретать свежие и качественные продукты по доступным ценам, но и способствуют поддержке местных производителей и малого бизнеса.
Очередные ярмарки выходного дня состоятся в пятницу, 26 июля, сразу на пяти площадках города Рязани:
у КДЦ «Октябрь»;
возле ТЦ «Европа»;
у ТЦ «КИТ»;
на территории ЦНТИ;
на улице Дзержинского (площадка УРТ).