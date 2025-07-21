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Общество

Ярмарки выходного дня в Рязани продолжают работу на 5 площадках

Алексей Самохин
Фото: t.me/agro_rzn

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области проинформировало о продолжении проведения еженедельных ярмарок выходного дня, организованных по поручению губернатора Павла Малкова.

В субботу, 19 июля, участие в ярмарках приняли 148 региональных производителей — фермерские хозяйства, а также граждане, ведущие личные подсобные хозяйства. Торговля велась на 221 торговой точке. По итогам дня было реализовано:

5,8 тонн мяса, полуфабрикатов и колбасных изделий;

4,2 тонны молока и молочной продукции;

3,3 тонны хлеба и хлебобулочных изделий;

160 кг мёда и продуктов пчеловодства;

150 кг живой рыбы;

500 кг картофеля;

1,6 тонны свежих овощей;

1,4 тонны садовой земляники, малины и чёрной смородины.

Ярмарки не только позволяют жителям региона приобретать свежие и качественные продукты по доступным ценам, но и способствуют поддержке местных производителей и малого бизнеса.

Очередные ярмарки выходного дня состоятся в пятницу, 26 июля, сразу на пяти площадках города Рязани:

у КДЦ «Октябрь»;

возле ТЦ «Европа»;

у ТЦ «КИТ»;

на территории ЦНТИ;

на улице Дзержинского (площадка УРТ).

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