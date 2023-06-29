Ярилов день 1 июля: какие приметы предвещают жару, а какие — холод?

1 июля – Ярилов день. Для славян этот праздник имел особое значение, ведь именно в эту дату они вспоминали о боге Солнца. Праздник Ярилы ещё называют Макушкой лета.

Что нельзя делать 1 июля?

Сегодня нельзя жаловаться на жизнь. Проведите это время в радостном настроении, посвятите его улыбкам, а не выяснению отношений.

Сегодня нельзя хвалиться. Даже если вы действительно добились чего-то серьёзного, не стоит распространять эту информацию среди знакомых.

Народные приметы 1 июля

Вечерняя заря в золотом цвете – к улучшению погоды;

Много мошкары на улице – к тёплым денькам;

Крот зарывает свои норы? Быть сильным дождю;

Пыль поднимается столбом на дороге к грозе;

Ветер дует после затишья – к затяжной жаре;

Если собрать в этот день травы, они будут эффективны в заговорах и для лечения.

Каким будет сон в этот день, такой окажется и ваша реальность спустя 20 лет.

Если в этот день промыть глаза росой, зрение будет хорошим.