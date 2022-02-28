Ярилин день 1 марта: народные приметы и что нельзя делать

1 марта — первый день весны. В средневековой Руси в этот день встречали Новый год. Ярило — языческий бог солнца и плодородия. Для Ярилиного дня существует много традиций и примет. Например, женщины проводили обряды на зачатие ребёнка, а мужчины — отказывались от работы, чтобы сохранить силы.

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Что нельзя и нужно делать 1 марта? К каким приметам стоит прислушаться?

Традиции и запреты 1 марта

В Ярилин день супругам нельзя устраивать ссоры. Иначе наладить отношения удастся не раньше Пасхи.

Запланированные на 1 марта переговоры лучше отложить на более позднее время. В противном случае они завершатся вовсе не так, как хотелось бы.

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Люди пожилого возраста не садились на Ярилин день за один стол с молодыми людьми. Существовало поверье, что все болезни могут перейти от стариков на молодёжь.

Если взять сегодня деньги в долг, можно погрязнуть в проблемах.

1 марта принято топить снег и умываться им. Талая вода даст молодость и здоровье.

Народные приметы 1 марта

Солнечный и тёплый день предвещает тёплую и раннюю весну;

Если на Ярилу снег пошёл, будет богатый урожай;

Тёплый ветер 1 марта сулит сырое лето;

Вороны каркают — к похолоданию;