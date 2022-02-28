Ярилин день 1 марта: народные приметы и что нельзя делать

1 марта — первый день весны. В средневековой Руси в этот день встречали Новый год. Ярило — языческий бог солнца и плодородия. Для Ярилиного дня существует много традиций и примет. Например, женщины проводили обряды на зачатие ребёнка, а мужчины — отказывались от работы, чтобы сохранить силы.
Что нельзя и нужно делать 1 марта? К каким приметам стоит прислушаться?
Традиции и запреты 1 марта
В Ярилин день супругам нельзя устраивать ссоры. Иначе наладить отношения удастся не раньше Пасхи.
Запланированные на 1 марта переговоры лучше отложить на более позднее время. В противном случае они завершатся вовсе не так, как хотелось бы.
Люди пожилого возраста не садились на Ярилин день за один стол с молодыми людьми. Существовало поверье, что все болезни могут перейти от стариков на молодёжь.
Если взять сегодня деньги в долг, можно погрязнуть в проблемах.
1 марта принято топить снег и умываться им. Талая вода даст молодость и здоровье.
Народные приметы 1 марта
- Солнечный и тёплый день предвещает тёплую и раннюю весну;
- Если на Ярилу снег пошёл, будет богатый урожай;
- Тёплый ветер 1 марта сулит сырое лето;
- Вороны каркают — к похолоданию;
- Туман — к надвигающемуся ненастью.