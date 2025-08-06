Япония пригласила Беларусь и Россию на церемонию памяти жертв бомбардировок США

Япония пригласила Беларусь и Россию на церемонию памяти жертв американских бомбардировок. Впервые с 2022 года, пишет «Коммерсантъ».

На этой неделе Япония отмечает трагическую дату — 80-летие атомных бомбардировок, совершённых США. После скандала в прошлом году, когда западные послы бойкотировали памятную церемонию, власти Хиросимы и Нагасаки пошли на беспрецедентный шаг: они отказались от формальных приглашений и предоставили иностранным дипмиссиям возможность самостоятельно решать, участвовать ли в мероприятии.

Этот подход оказался эффективным — в этом году церемония, как ожидается, соберёт представителей рекордного числа стран и регионов. По данным Kyoto, их может быть около 120, включая Тайвань и Палестину, которые ранее никогда не приглашались на мероприятие.

Также впервые с 2022 года в церемонии примут участие Беларусь и Россия, которые с начала конфликта на Украине не получали приглашений от Токио.