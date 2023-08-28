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Яндекс запускает всероссийскую образовательную программу для учителей информатики

7info

Яндекс Учебник запускает программу для учителей информатики и студентов педагогических факультетов — Кадровый резерв, объединив все свои активности для педагогов в одном проекте и добавив новые форматы. Самые активные участники получат статус учителя, сертифицированного Яндекс Учебником. Программа предоставит участникам доступ к современным знаниям об IT-технологиях и педагогических практиках, помогая учителям развиваться профессионально.

«Мир IT меняется стремительно, поэтому важно постоянно обновлять знания о технологиях и учиться новому. Это отмечают и учителя информатики. Так, с 2021 года более 60% учителей информатики страны записались на наши курсы повышения квалификации. Самым популярным среди преподавателей в этом году стал курс “Углубленное программирование на Python” — на него записались более 9 тысяч человек из 14 тысяч участников.

Мы с командой Яндекс Учебника запускаем всероссийскую образовательную программу для учителей информатики. Наша цель — помочь им оставаться в курсе последних технологических тенденций и уметь применять эти знания на практике. В конечном итоге, всё это направлено на то, чтобы дарить ученикам навыки, которые будут полезны им в будущем», — рассказала Елена Краевская, руководитель Яндекс Учебника.

Программа рассчитана на весь учебный год, с 1 сентября по 31 мая. Участвовать в Кадровом резерве могут школьные учителя информатики и студенты педагогических факультетов из любой точки России — для этого достаточно зарегистрироваться в Яндекс Учебнике. В личном кабинете их ждут задания, которые нужно будет выполнять в течение учебного года.

Участники проекта будут проходить курсы повышения квалификации, проводить уроки, диагностики и олимпиады для школьников, участвовать в профессиональных конкурсах и программе наставничества. За эти активности учителя будут получать баллы, которые откроют им доступ к дополнительным мероприятиям Кадрового резерва. Участники, которые наберут сто и больше баллов, будут участвовать в профессиональном конкурсе, главный приз в котором — очная стажировка в Яндексе и денежная Премия от Яндекс Учебника. Узнать о проекте Кадровый резерв можно по ссылке.

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