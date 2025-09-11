«Яндекс Go» запустил тестовую аренду автомобилей BelkaCar

«Яндекс» и каршеринговый сервис BelkaCar объявили о начале технологического партнёрства в тестовом режиме, сообщает «Интерфакс».

По информации BelkaCar, теперь арендовать машины сервиса можно через приложения «Яндекс Go» и «Яндекс Драйв». Новая функция доступна в тестовом формате у части пользователей в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи.

«Благодаря технологическому партнёрству сервисы смогут эффективнее использовать автомобили в городе. Пользователям каршеринга будет проще найти машину рядом, даже в часы высокого спроса», — говорится в сообщении компании.

После завершения тестирования «Яндекс Go» планирует расширить число пользователей, которым станет доступна аренда машин другого сервиса.

Представители «Яндекс Драйва» и BelkaCar, отвечая на запрос «Интерфакса», уточнили, что речь идёт исключительно о технической интеграции BelkaCar в приложения «Яндекса», а не о корпоративном партнёрстве.

В BelkaCar добавили, что это решение соответствует общей стратегии компании: автомобили сервиса можно также бронировать через приложение Московского транспорта, транспортную b2b-платформу SwiftDrive и витрину «Передовых платёжных решений».