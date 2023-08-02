Яндекс Доставка: пятая часть россиян планирует переезд внутри России в течение года

Аналитики грузового направления сервиса «Яндекс Доставка» провели исследование по теме отношения россиян к переездам. Исследование показало, что поменять жилье или переехать в другой город в ближайшем будущем хотели бы больше половины россиян. Пятая часть опрошенных (20%) планирует переезд в течение года, а еще треть (33%) — в перспективе нескольких лет. Задумываются о переезде ближе к пенсии — около 10% респондентов. Между тем почти 33% россиян отметили, что вообще не планируют переезжать. Поменяли место жительства за последний год всего 4% респондентов, живущих в России.

Что думают те, кто планирует переезд

Согласно опросу, 31% респондентов, задумывающихся о переезде, хотели бы жить у моря. Переезд в более развитые города планируют 25% опрошенных, при этом только 13% хотят переехать в Москву или Санкт-Петербург. Между тем, почти половина планирующих переезд не собирается уезжать из своего региона. Переезд в другой район города рассматривают 20% респондентов, а 19% хотели бы жить за городом. Результаты опроса подтверждают, что тенденция деурбанизации крупных городов, наметившаяся в пандемию, по-прежнему актуальна.

«Чаще всего россияне переезжают на близкие дистанции, например, в областные центры, а тренд на поиск нового места жительства на юге страны, ближе к морю, действительно остается популярным. Что касается деурбанизации, то эта тенденция захватывает только крупные города. Из мегаполисов многие уезжают в так называемые пригородные районы, но по сути остаются жителями мегаполиса, например, возвращаясь туда на работу. Не стоит исключать и того, что часть коренного населения мегаполисов может мигрировать в другие регионы за более размеренной жизнью», — комментирует Василь Сакаев, к.и.н, доцент НИУ ВШЭ.

Как показали результаты, основная причина переезда — стремление улучшить жилищные условия. Ее называют 62% респондентов. Около 43% опрошенных, планирующих переезд, думают о собственном доме, а 28% хотят переехать в квартиру побольше. Четверть респондентов ищут для переезда квартиру с хорошим ремонтом.

По данным Яндекс Недвижимости, москвичи чаще стали искать недвижимость для покупки в новостройках других регионов. Доля просмотров жилья вне столицы выросла с 14,7% в 2022 году до 17,4% в 2023. В топ регионов, где москвичи ищут жилье, вошли Санкт-Петербург, Краснодарский и Красноярский край. При этом Москва остается лидером спроса среди россиян — 38,6% просмотров собирают новостройки столицы. На втором месте — Санкт-Петербург, на третьем — Краснодарский край.

Переезд ради карьерного роста планируют только 23% опрошенных. Еще 12% задумываются о переезде, чтобы жить с любимым человеком, а 10% — чтобы отделиться от родителей.

«В нашей стране люди достаточно редко переезжают вслед за работой. Исходя из своих предпочтений россияне сперва выбирают оптимальный географический ареал, затем осуществляют переезд и уже потом занимаются своей карьерой», — добавляет Василь Сакаев.

Аналитики также изучили, по каким причинам россияне откладывают переезд. Больше половины (57%) респондентов отметили, что хотят подзаработать достаточную для смены места жительства сумму денег. Часть участников опроса уточняют, что копят на новую квартиру или строительство дома.

Более 20% опрошенных откладывают переезд, потому что не хотят или не могут расстаться с близкими.

Еще 21% опасаются трудностей, связанных с переездом: доставка на новое место имущества, накопленного за долгие годы, кажется сложной задачей.

Почти 19% боятся не найти работу на новом месте, а 16% боятся начинать жизнь с нуля.

Методика исследования

Исследование Яндекс Доставки проводилось в июле 2023 года методом онлайн-анкетирования через платформу Яндекс Взгляд. В опросе участвовало 1015 респондентов из России старше 18 лет.