Среда, 2 августа, 2023
На главнуюНовости мира

Яндекс Доставка: пятая часть россиян планирует переезд внутри России в течение года

7info

Аналитики грузового направления сервиса «Яндекс Доставка» провели исследование по теме отношения россиян к переездам. Исследование показало, что поменять жилье или переехать в другой город в ближайшем будущем хотели бы больше половины россиян. Пятая часть опрошенных (20%) планирует переезд в течение года, а еще треть (33%) — в перспективе нескольких лет. Задумываются о переезде ближе к пенсии — около 10% респондентов. Между тем почти 33% россиян отметили, что вообще не планируют переезжать. Поменяли место жительства за последний год всего 4% респондентов, живущих в России.

Что думают те, кто планирует переезд

Согласно опросу, 31% респондентов, задумывающихся о переезде, хотели бы жить у моря. Переезд в более развитые города планируют 25% опрошенных, при этом только 13% хотят переехать в Москву или Санкт-Петербург. Между тем, почти половина планирующих переезд не собирается уезжать из своего региона. Переезд в другой район города рассматривают 20% респондентов, а 19% хотели бы жить за городом. Результаты опроса подтверждают, что тенденция деурбанизации крупных городов, наметившаяся в пандемию, по-прежнему актуальна.

«Чаще всего россияне переезжают на близкие дистанции, например, в областные центры, а тренд на поиск нового места жительства на юге страны, ближе к морю, действительно остается популярным. Что касается деурбанизации, то эта тенденция захватывает только крупные города. Из мегаполисов многие уезжают в так называемые пригородные районы, но по сути остаются жителями мегаполиса, например, возвращаясь туда на работу. Не стоит исключать и того, что часть коренного населения мегаполисов может мигрировать в другие регионы за более размеренной жизнью», комментирует Василь Сакаев, к.и.н, доцент НИУ ВШЭ.

Как показали результаты, основная причина переезда — стремление улучшить жилищные условия. Ее называют 62% респондентов. Около 43% опрошенных, планирующих переезд, думают о собственном доме, а 28% хотят переехать в квартиру побольше. Четверть респондентов ищут для переезда квартиру с хорошим ремонтом.

По данным Яндекс Недвижимости, москвичи чаще стали искать недвижимость для покупки в новостройках других регионов. Доля просмотров жилья вне столицы выросла с 14,7% в 2022 году до 17,4% в 2023. В топ регионов, где москвичи ищут жилье, вошли Санкт-Петербург, Краснодарский и Красноярский край. При этом Москва остается лидером спроса среди россиян — 38,6% просмотров собирают новостройки столицы. На втором месте — Санкт-Петербург, на третьем — Краснодарский край.

Переезд ради карьерного роста планируют только 23% опрошенных. Еще 12% задумываются о переезде, чтобы жить с любимым человеком, а 10% — чтобы отделиться от родителей.

«В нашей стране люди достаточно редко переезжают вслед за работой.  Исходя из своих предпочтений россияне сперва выбирают оптимальный географический ареал, затем осуществляют переезд и уже потом занимаются своей карьерой»,добавляет Василь Сакаев.

Аналитики также изучили, по каким причинам россияне откладывают переезд. Больше половины (57%) респондентов отметили, что хотят подзаработать достаточную для смены места жительства сумму денег. Часть участников опроса уточняют, что копят на новую квартиру или строительство дома.

Более 20% опрошенных откладывают переезд, потому что не хотят или не могут расстаться с близкими.

Еще 21% опасаются трудностей, связанных с переездом: доставка на новое место имущества, накопленного за долгие годы, кажется сложной задачей.

Почти 19% боятся не найти работу на новом месте, а 16% боятся начинать жизнь с нуля.

Методика исследования

Исследование Яндекс Доставки проводилось в июле 2023 года методом онлайн-анкетирования через платформу Яндекс Взгляд. В опросе участвовало 1015 респондентов из России старше 18 лет.

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

В Рязани велосипедист-нарушитель травмирован в ДТП с автомобилем

Пострадавшему велосипедисту потребовалась помощь медиков.

Экипаж легендарного танка «Алеша» обратился к западным лидерам

Члены экипажа уже легендарного танка «Алеша», который уничтожил колонну техники ВСУ, обратились к западным лидерам. Видео опубликовал телеграм-канал SHOT. Несколько дней назад танкисты подбили восемь единиц техники противника в Запорожской области. «Хотелось бы посмотреть в глаза западных кураторов и передать большой привет производителям «Леопардов». Скоро сюда приедут «Абрамсы», с...

Стали известны две опасные ошибки при заправке машины в жару

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин рассказал в интервью радио Sputnik о двух опасных ошибках при заправке машины в жару. Эксперт предупредил, что бензин легко воспламеняется летом, поэтому необходимо соблюдать два правило. «Не надо держать бак пустым, то есть не надо ездить «на парах», – пояснил Шапарин. Специалист пояснил, что...

В Анапе педофил надругался над пятью девочками в лагере

Полицейские задержали 49-летнего жителя Воронежской области, который надругался над пятью девочками в Анапе. В распоряжении телеграм-канала SHOT появилась фотография злоумышленника. Инцидент произошел в детском лагере «Счастливое детство». «Геннадий зашел в комнату отдыха и надругался над школьницами 10-12 лет», – говорится в публикации. Четыре девочки приехали на отдых из ДНР, еще одна...

В Рязани прокуратура помогла предпринимателю

Подробности сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

В Волгограде толпа подростков сняла на видео издевательства над девушкой

Толпа подростков сняла на видео издевательства над 19-летней девушкой в Волгограде, пишет V1.RU. Инцидент произошел 19 июля в Советском районе возле кооперативного института. На кадрах видно, как трое юношей избили и расстреляли жертву из пневматического пистолета. «Вы что делаете, люди? Перестаньте!» – кричала потерпевшая. Следователи уточнили, что злоумышленники повалили девушку...

В Белгороде разгорелся скандал с туалетом на набережной

В мэрии Белгорода прокомментировали скандал с туалетом на набережной, пишет портал «Бел.Ру». Как рассказал белгородец Юрий Глушенков, во время строительства старого зоопарка у него изъяли земельный участок, где проложили систему канализации и освещения парка Победы. В итоге местный житель решил в ближайшее время установить надворный туалет на территории фактического...

В Рязанской области ожидаются ливни с градом

Сайт ГУ МЧС России по Рязанской области 2 августа опубликовал экстренное метеопредупреждение.

Ученый предупредил о природных катастрофах в Калининградской области

Смерчи могут стать обычным явлением в Калининградской области, заявил в интервью с порталом URA.RU ученый Алексей Карнаухов. По его словам, причиной этому могут стать изменения климата. «Из-за роста температур у нас увеличивается содержание водяных паров в атмосфере, а они являются тем самым мотором, который раскручивает смерч и ураганы», –...

Что делать, если товар на кассе магазина продают по другой цене

Обычно продавцы объясняют, что не успели поменять ценник, т. к. у них много работы.

Участники СВО из Рязанской области создали 133 семьи в 2023 году

1 августа в Рязани и области появилось 3 таких новых семьи.

Губернатор Малков совершит очередную рабочую поездку по микрорайонам Рязани

Планами глава региона поделился во время заседания правительства 1 августа.
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации