Среда, 17 мая, 2023
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Яндекс добавил в Алису нейросеть нового поколения

Татьяна Проводина
Изображение от Freepik

Яндекс первым в мире внедрил большую языковую модель нового поколения в виртуального помощника — в Алису. Благодаря нейросети YandexGPT Алиса научилась писать тексты и предлагать идеи почти так же хорошо, как разбирающийся в теме человек.

Новая возможность доступна в приложении Яндекс, Браузере, Станциях и умных телевизорах с Алисой. Достаточно сказать «Алиса, давай придумаем!» — и можно ставить ей задачи. Виртуальный помощник напишет сценарий для выпускного, составит деловое письмо, предложит план путешествия и варианты подарка на свадьбу. Пока технология работает в режиме тестирования: Алиса может ошибаться в фактах, что не мешает ей создавать новое — с помощью своей эрудиции и умения делать выводы.

Как обучали YandexGPT

Встроенную в Алису нейросеть YandexGPT обучали на суперкомпьютерах Яндекса, самых мощных в России и Восточной Европе. Обучение проходило в два этапа. Чтобы нейросеть впитала в себя знания о мире, сначала ей показали общедоступные тексты — материалы книг, сайтов, статей. Они были отобраны с помощью поисковых технологий Яндекса, которые позволяют находить среди миллиардов документов наиболее полезные.

В отличие от предыдущих языковых моделей, нейросеть YandexGPT дообучили на сотнях тысяч примеров содержательных и хорошо написанных ответов. Именно поэтому она отвечает так же просто и понятно, как знающий человек. Для сбора и подготовки таких примеров Яндекс задействовал свои технологии краудсорсинга и команду AI-тренеров.

Что дальше

Сегодняшний запуск — это первый шаг. Нейросеть постоянно обучается, поэтому с каждым днём Алиса будет становиться умнее. Например, сейчас она отвечает на вопрос, не обращая внимания на предыдущие реплики, а в будущем научится учитывать контекст беседы. Яндекс будет внедрять нейросети нового поколения и в другие свои продукты, прежде всего в поиск.

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