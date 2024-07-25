Четверг, 25 июля, 2024

Ямочный ремонт запланирован на четырёх улицах Рязани 25 июля

Автор: 7info7

Опубликовано

фото с сайта администрации

В ночь на 25 июля в Рязани продолжались работы по уборке улиц. На участке улицы Зубковой от остановки «ДС Олимпийский» до дома №18 к.10, а также в обратном направлении до магазина «Да!» рабочие убирали грунтовые наносы, сообщается на сайте администрации.

Днем 25 июля запланирован ямочный ремонт на улицах Тепличная, Быстрецкая, Великанова и Пирогова. Бригады электриков продолжают устранять повреждения на сетях уличного освещения на улицах Новоселов и Куйбышевское шоссе.

Городские службы продолжают убирать дороги и тротуары, ухаживать за зелеными насаждениями. Рабочие вышли на сбор случайного мусора и очистку урн. Бригады мехуборки будут работать на улицах Стройкова и Ленинского Комсомола.

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