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Якутский нумеролог по дате рождения определила, кого ждёт успех в 2024 году

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Image by drobotdean on Freepik
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Якутский нумеролог Сайнаара Данилова в интервью информагентства YakutiaMedia назвала даты рождения людей, которые в 2024 году обретут свободу и успех.

Речь идёт о людях, родившихся в 1966, 1975, 1984, 1993, 2002 годах:

— Вы упорно трудились и поняли, что хотите от жизни, в предыдущем году, так что теперь смело можете внести в свою жизнь немного непредсказуемости, чтобы не застыть на месте. Вы уже знаете, что можете достичь того или иного, так что вознаградите себя — дайте себе немного отдохнуть, вздохнуть свободно, а заодно и расширить свои горизонты: отправиться в давно запланированную поездку или в неожиданное путешествие, — советует Данилова.

Нумеролог также отмечает: для наступающего года совершенно естественны перемены. Поэтому рождённым в перечисленные выше даты стоит кардинально сменить деятельность или работу, если возникает ощущение тупика.

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