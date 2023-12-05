Якутский нумеролог по дате рождения определила, кого ждёт успех в 2024 году

Якутский нумеролог Сайнаара Данилова в интервью информагентства YakutiaMedia назвала даты рождения людей, которые в 2024 году обретут свободу и успех.
Речь идёт о людях, родившихся в 1966, 1975, 1984, 1993, 2002 годах:
Нумеролог также отмечает: для наступающего года совершенно естественны перемены. Поэтому рождённым в перечисленные выше даты стоит кардинально сменить деятельность или работу, если возникает ощущение тупика.
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