Якубовичу запретили пить алкоголь и пробовать подарки участников «Поля чудес»

Популярному телеведущему Леониду Якубовичу, которому недавно исполнилось 80 лет, врачи запретили употреблять алкоголь и пробовать угощения, которые привозят участники «Поля чудес». Как стало известно SHOT, причиной такого решения стали проблемы со здоровьем.

По информации журналистов, Леонид Аркадьевич обратился к медикам, жалуясь на постоянную слабость и сильную утомляемость. После обследования врачи диагностировали у него сахарный диабет с осложнениями.

Теперь звезде «Поля чудес» придется соблюдать строгую диету. Под запретом оказались традиционные подарки от участников программы — соленые огурцы, домашние пирожки и другие лакомства. Кроме того, Якубовичу категорически запрещено пить алкоголь.