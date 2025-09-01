Понедельник, 1 сентября, 2025
Якубовичу запретили пить алкоголь и пробовать подарки участников «Поля чудес»

Алексей Самохин
Изображение от bristekjegor на Freepik

Популярному телеведущему Леониду Якубовичу, которому недавно исполнилось 80 лет, врачи запретили употреблять алкоголь и пробовать угощения, которые привозят участники «Поля чудес». Как стало известно SHOT, причиной такого решения стали проблемы со здоровьем.

По информации журналистов, Леонид Аркадьевич обратился к медикам, жалуясь на постоянную слабость и сильную утомляемость. После обследования врачи диагностировали у него сахарный диабет с осложнениями.

Теперь звезде «Поля чудес» придется соблюдать строгую диету. Под запретом оказались традиционные подарки от участников программы — соленые огурцы, домашние пирожки и другие лакомства. Кроме того, Якубовичу категорически запрещено пить алкоголь.

Новости России

Раскрыты детали смерти школьницы во время репетиции к 1 сентября в Бердске

Девятиклассница, умершая во время репетиции к 1 сентября в...
Интересное

Православным рассказали, как без греха утилизировать старые иконы 

Диакон отметил, что выбрасывать их в реку — устаревший и сегодня нежелательный способ, так как это загрязняет водоёмы.
Новости России

С 1 сентября для водителей в России наступает новая реальность: эти 8 изменений могут вас удивить и расстроить

С приходом осени жизнь автомобилистов в России заметно изменится. Сразу несколько важных нововведений вступят в силу с 1 сентября.
Новости России

Альпинист из группы спасения рассказал, что погубило Наговицину

Участник всех трех операций по спасанию Натальи Наговициной Святослав...
Происшествия

На 63-м году жизни скончался протоиерей Виктор Бородовицын

Многие годы, вплоть до кончины, батюшка нес послушание настоятеля храма Казанской иконы Божией Матери села Ижевское Спасского района.

Последние новости

Новости России

Три дня и точка: как новые правила по больничным изменят вашу жизнь

С 1 сентября в России вступают в силу новые правила, касающиеся больничных листов. Теперь получить пятый за полгода больничный можно будет лишь на три дня
Транспорт и дороги

Рязанцам рассказали, как сэкономить на бензине

Хотите тратить меньше на бензин? Автоэксперт Андрей Ломанов поделился несколькими простыми, но эффективными советами, которые помогут сократить расход топлива без лишних трат.
Новости мира

Коц показал жуткие кадры убийства сослуживцами пытавшегося сдаться бойца ВСУ 

«Заградотряды ВСУ — теперь и в воздухе», — написал Коц.
Новости России

Ситуация вокруг Покровска развивается стремительно — ВХ

Похоже, что события на этом участке фронта перешли в решающую фазу. Поступающие сведения позволяют предположить, что российские войска уже вошли в центральную часть города.
Новости России

Россияне выступили за советскую классику в школах вместо песен Shaman

Только 18% россиян поддержали рекомендации к изучению в школах песен Ярослава...
Интересное

Гороскоп на 1 сентября: первый день осени и новый старт для всех знаков

Что принесёт начало осени: гороскоп для каждого знака зодиака на 1 сентября
Новости России

SHOT сообщил о серии взрывов над Геленджиком

Ночью над Геленджиком, Приморско-Ахтарским районом и станицей Холмской прогремели...
Новости России

Вильфанд пообещал россиянам теплый сентябрь

В сентябре температура в европейской части России будет выше...