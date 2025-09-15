Понедельник, 15 сентября, 2025
20 C
Рязань
Медицина

Яйца паразитов обнаружили у рязанки из-за частого употребления речной рыбы

Анастасия Мериакри
Изображение от freepik

Яйца паразитов обнаружили у рязанки из-за частого употребления речной рыбы. Об этом сообщает пресс-служба ОКБ имени Семашко.

В инфекционное отделение рязанской ОКБ имени Семашко была госпитализирована пациентка 31 года без хронических заболеваний. На момент поступления у неё наблюдались слабость, боли в животе и поясничной области, а также частый жидкий стул.‍

В течение недели женщина обращалась в частные медицинские центры, где проходила амбулаторное лечение, однако положительного эффекта не было достигнуто, а точный диагноз установить не удалось. При сборе анамнеза выяснилось, что семья пациентки регулярно употребляет речную рыбу, не всегда подвергающуюся термической обработке.

В ходе обследования было проведено исследование желчи и кала на яйца гельминтов, где были обнаружены яйца паразитов. Пациентке был установлен диагноз описторхоз, назначена специфическая терапия под наблюдением врача-инфекциониста. На фоне лечения отмечено улучшение состояния, и пациентка была выписана с выздоровлением.️

Заражение описторхозом происходит при употреблении сырой, недоваренной, недожаренной или вяленой рыбы из семейства карповых. Чтобы избежать подобных случаев, рекомендуется:

  1. Употреблять только тщательно термически обработанную рыбу;
  2. Приобретать рыбу и рыбные продукты в проверенных местах;
  3. Соблюдать правила хранения и приготовления.

Материалы по теме:

Гигантскую миому шейки матки весом более 4 кг удалили рязанские врачи

Рязанская ОКБ имени Н. А. Семашко получила лицензию на оказание высокотехнологичной помощи по профилю «оториноларингология»

Самые читаемые материалы

Новости России

Тайна перевала Наговициной: Рюкзак появился сам по себе — и не покрыт снегом. Значит, она была жива?

На августовских кадрах — пусто. Только палатка, снег, камни. Рюкзака — нет. Совсем. Ни тени, ни намёка. А в сентябре — он вот он. Чистый. Сухой. Стоит, будто его положили вчера.
Новости России

Они думали, что это учения, а Россия уже достала «План Б» — и он перевернёт всё

Всё началось с дронов. Якобы российских. Якобы вторгшихся в Польшу. Якобы ночью, во время ударов по Львову. Но, как уверяют источники, это была украинская провокация
Новости России

«Будем жить по понятиям или по закону?» — скандал с Аглаей Тарасовой набирает обороты

В конце августа в Шереметьево — как в кино. Только без сценария. Актриса Аглая Тарасова, прилетевшая из-за границы, проходит досмотр. В её вейпе — жидкость с запрещённым веществом.
Новости России

Кедми раскрыл истинные мотивы Баку в агрессии против России

За последние месяцы Алиев сделал ряд провокационных заявлений, поддержав «борьбу за независимость» Украины и назвав советский период «оккупацией». 
Новости России

Белоусов жёстко наказал Зеленского за дроны в Польше — СМИ

Военные блогеры и инсайдеры сообщают о масштабных ударах по украинским военным объектам и о загадочной операции «Труба-3».

Последние новости

Власть и политика

В Рязанской области прошло итоговое заседание Общественного штаба по наблюдению за выборами

Явка избирателей составила 45,4 процента. Жалоб, которые могли бы повлиять на ход избирательной кампании, не поступало.
Власть и политика

Павел Малков: Впереди — много работы для того, чтобы каждый житель почувствовал изменения к лучшему

По словам Павла Малкова, этот показатель стал рекордным для выборов депутатов Рязанской областной Думы за последние 15 лет.
Культура и события

В Рязани покажут искромётную комедию «Остров заблудших душ»

На первый взгляд, это классическая комедия положений. Муж изменяет жене, и не с кем-то случайным, а с её лучшей подругой.
Медицина

Гигантскую миому шейки матки весом более 4 кг удалили рязанские врачи

Женщина не была у гинеколога три года и заметила проблему лишь когда появились боли и стал расти живот.
Общество

Медитации и тонны мороженого: в T2 рассказали, как родители готовились к новому учебному году

По данным T2, за последние месяцы количество обменов трафика в нашей области выросло вдвое, и рекордный рост начался с июля. Это говорит о том, что предложение «попало в точку».
Общество

Северное сияние сфотографировали этой ночью в Рязанской области

Явление авроры можно было наблюдать в Рязанской области невооруженным взглядом с 2:30 15 сентября.
Происшествия

На три недели отключат горячую воды на одной улице Рязани

Отмечается, что отключение связано с капремонтом участка трубопровода по согласованному графику.
Новости Касимова

Серьезное ДТП произошло 15 сентября в Касимове

Машины получили сильные механические повреждения. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.