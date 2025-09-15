Яйца паразитов обнаружили у рязанки из-за частого употребления речной рыбы. Об этом сообщает пресс-служба ОКБ имени Семашко.

В инфекционное отделение рязанской ОКБ имени Семашко была госпитализирована пациентка 31 года без хронических заболеваний. На момент поступления у неё наблюдались слабость, боли в животе и поясничной области, а также частый жидкий стул.‍

В течение недели женщина обращалась в частные медицинские центры, где проходила амбулаторное лечение, однако положительного эффекта не было достигнуто, а точный диагноз установить не удалось. При сборе анамнеза выяснилось, что семья пациентки регулярно употребляет речную рыбу, не всегда подвергающуюся термической обработке.

В ходе обследования было проведено исследование желчи и кала на яйца гельминтов, где были обнаружены яйца паразитов. Пациентке был установлен диагноз описторхоз, назначена специфическая терапия под наблюдением врача-инфекциониста. На фоне лечения отмечено улучшение состояния, и пациентка была выписана с выздоровлением.️

Заражение описторхозом происходит при употреблении сырой, недоваренной, недожаренной или вяленой рыбы из семейства карповых. Чтобы избежать подобных случаев, рекомендуется:

Употреблять только тщательно термически обработанную рыбу; Приобретать рыбу и рыбные продукты в проверенных местах; Соблюдать правила хранения и приготовления.

Материалы по теме:

Гигантскую миому шейки матки весом более 4 кг удалили рязанские врачи

Рязанская ОКБ имени Н. А. Семашко получила лицензию на оказание высокотехнологичной помощи по профилю «оториноларингология»