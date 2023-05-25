Яйца из Питомника редких видов журавлей Окского заповедника улетели на Дальний Восток. Об этом сообщила старший научный сотрудник, кандидат биологических наук Татьяна Кашенцева.

В конце апреля в гнездах японских журавлей Питомника уже было пять яиц, а первые из отложенных в этом сезоне приближались к вылуплению. Настало время их отправки на Станцию реинтродукции редких видов птиц Хинганского заповедника. Работа ведется в рамках научно-производственной программы Евроазиатской ассоциации зоопарков и аквариумов.

В этом году к программе снова подключился Центр разведения редких видов животных Московского зоопарка, передав два яйца. Итого семь яиц были разложены на поролоновом ложе транспортного бокса в специально вырезанных для них ячейках на втором «этаже». Первый занимали грелки с горячей водой для поддержания температуры насиживания.

Татьяна Кожанова везла ценный живой груз уже второй раз. До Шереметьево автомобилем, дальше самолетом до Хабаровска и опять автомобилем до пос. Архара, где расположена Станция реинтродукции.

Появились долгожданные фото первенцев. Вскоре вылупились остальные. И еще через некоторое время птенцы были перевезены на кордон Хинганского заповедника на озере Клёшинское. Здесь птенцам предстоит расти, постигать премудрости жизни в природе края, откуда также яйцами были взяты из диких гнезд их родители или бабки и деды.