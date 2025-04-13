Ядовитый краснокнижный кустарник расцвел в Рязанской области

В окрестностях Солотчи расцвел ядовитый краснокнижный кустарник волчье лыко.
Волчье лыко – это невысокий, до 1,5 м, кустарник. Его узкие листья сверху окрашены в насыщенно-зеленый цвет, а снизу принимают сизоватый оттенок.
Во всех своих частях растение содержит кумарины и дитерпеноиды, которые вызывают красноту и волдыри на коже, жжение и расстройство желудка. Кумарины могут вызвать повышенную ломкость сосудов и кровоточивость.
Эколог отметил, что часто у людей возникает путаница, потому как под названием «волчьи ягоды» понимают не только само волчье лыко, но и группу растений с красными и черными плодами. Например, крушину, которая распространена в лесах повсеместно.
Несмотря на название, растение также ядовито для серого хищника. Без вреда для себя ягоды волчьего лыка могут употреблять только некоторые виды лесных птиц.