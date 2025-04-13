Ядовитый краснокнижный кустарник расцвел в Рязанской области

В окрестностях Солотчи расцвел ядовитый краснокнижный кустарник волчье лыко.

Волчье лыко – это невысокий, до 1,5 м, кустарник. Его узкие листья сверху окрашены в насыщенно-зеленый цвет, а снизу принимают сизоватый оттенок.

Во всех своих частях растение содержит кумарины и дитерпеноиды, которые вызывают красноту и волдыри на коже, жжение и расстройство желудка. Кумарины могут вызвать повышенную ломкость сосудов и кровоточивость.

«Редчайший вид кустарников Рязанской области, занесенный в Красную книгу региона, известен всего по нескольким локальным находкам в пределах Рязанской части Мещеры. Причины его исключительной редкости в Рязанской области ученым до сих пор неясны. Возможно, растение распространено шире, но остается неуловимым, потому как цветет в начале апреля, после чего всю зеленую часть года проводит под видом невзрачного низкого кустарника. Реальное состояние его популяции требует детальных поисков и оценки», – отметил заведующий кафедры географии, экологии и туризма РГУ имени С.А. Есенина Алексей Водорезов. Реклама

Эколог отметил, что часто у людей возникает путаница, потому как под названием «волчьи ягоды» понимают не только само волчье лыко, но и группу растений с красными и черными плодами. Например, крушину, которая распространена в лесах повсеместно.

Несмотря на название, растение также ядовито для серого хищника. Без вреда для себя ягоды волчьего лыка могут употреблять только некоторые виды лесных птиц.