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Семья и отношения

«Я в ЗАГСе там расписался, тебе тоже надо…». В Рязани серебряную свадьбу отметили супруги Салказанова

Валерия Мединская

В Рязани серебряную свадьбу отметили супруги Владимир и Лариса Салказановы. 25 лет семейной жизни они отметили торжественной церемонией. ГБУ «ЗАГС-Сервис» публикует историю знакомства и любви юбиляров.

Владимир и Лариса познакомились в конце 80-х годов. В Пителинском Доме культуры давали концерт художественной самодеятельности, когда Владимир только прибыл в райцентр по распределению. Устроившись на первом ряду, он присоединился к настоящему рязанскому веселью:

— Бойкие ритмы, краснощёкие гармонисты, ворох пёстрых юбок и вдруг на сцену выходит Лариса. Взмах ресниц, очаровательная улыбка и сумасшедшая энергетика. Владимир влюбился в эту девушку раз и навсегда, — рассказывают работники учреждения. — Прогулки и долгие разговоры стали началом большой любви и семейной жизни: переезд в Клепиковский район, общая работа и рождение двух дочек. В счастливой суете никак не удавалось заключить брак. В один из случайных майских дней Владимир пришел на обед и буднично сказал Ларисе: «Я в ЗАГСе там расписался, тебе тоже надо сходить».

Спустя 25 лет супруги снова пришли ЗАГС, чтобы трогательно, чувственно и по-настоящему тепло отметить годовщину.

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