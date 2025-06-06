«Я в ЗАГСе там расписался, тебе тоже надо…». В Рязани серебряную свадьбу отметили супруги Салказанова

В Рязани серебряную свадьбу отметили супруги Владимир и Лариса Салказановы. 25 лет семейной жизни они отметили торжественной церемонией. ГБУ «ЗАГС-Сервис» публикует историю знакомства и любви юбиляров.
Владимир и Лариса познакомились в конце 80-х годов. В Пителинском Доме культуры давали концерт художественной самодеятельности, когда Владимир только прибыл в райцентр по распределению. Устроившись на первом ряду, он присоединился к настоящему рязанскому веселью:
Спустя 25 лет супруги снова пришли ЗАГС, чтобы трогательно, чувственно и по-настоящему тепло отметить годовщину.
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