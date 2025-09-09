«Я уйду за дочкой»: семья раскрыла детали убийства 9-летней девочки уральцем в ДНР

Семья убитой 9-летней девочки в Енакиево в ДНР узнала, что нападавший был осужден за убийство и провел за решеткой 11 лет, от полицейских только после трагедии, пишет E1.RU со ссылкой на родственницу погибшей.

По ее словам, на ребенке не было живого места, она вся была синяя от ударов, тело нашли в реке.

«Девочку будут хоронить даже прабабушки. Одной 85, другой 66. Давление, сердце. Просто вчера скорая не успевала к нам приезжать и уезжать. А мама девочки просто зациклена, она говорит: «Я хочу уйти за дочкой, я завтра ее похороню, и я жить не буду», — рассказала собеседница издания.

Задержанный 32-летний Алексей Чумаченко быстро втерся в доверие к семье, помогал по хозяйству и не рассказал о своем прошлом.

Школьница пропала без вести пятого сентября. Спустя два дня удалось задержать подозреваемого. Он показал место, где изнасиловал и убил жертву.

По предварительным данным, в прошлом году экс-заключенный из уральского Алапаевска служил на СВО, самовольно оставил часть и год прятался у бабушки ребенка.