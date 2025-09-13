«Я там, где нужно сейчас быть»: Анна Рослякова прервала молчание в соцсетях после ухода из правительства Рязанской области

Рязанка Анна Рослякова впервые после ухода с должности первого зампреда правительства Рязанской области опубликовала пост в своем телеграм-канале. В нем она вспомнила родной город.

«Две недели назад моя любимая малая Родина — Рязань — праздновала День рождения — 930 лет. Сегодня город моей настоящей жизни — Луганск — празднует День рождения — 230 лет. Я там, где нужно сейчас быть», — написала Анна Рослякова.

Рослякова отметила, что в Луганск невозможно не влюбиться. По ее словам, это сильный, несломленный, преображающийся, тихий и яркий город.

«Не ищите Луганск на карте. Ищите его в наших глазах… Он и в моих глазах», — заключила Анна Рослякова.

В должности первого заместителя председателя правительства Рязанской области Рослякова работала с сентября 2019 года. Она курировала несколько сфер, среди которых развитие местного самоуправления, взаимодействие с федеральными органами власти, развитие молодёжной политики, развитие информационной политики, предупреждение и ликвидация ЧС.

Напомним, Анна Рослякова назначена первым заместителем руководителя администрации главы Луганской народной республики.

На новом месте рязанка будет курировать вопросы внутренней политики, религии и межнациональных отношений.