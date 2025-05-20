«Я слышу его голос»: RT узнал жуткие подробности о юной подражательнице битцевского маньяка

Юная жительница Бердянска, которая считает себя подражательницей битцевского маньяка, почти не ходила в школу из-за плохих отношений с одноклассниками, пишет RT.

Накануне 14-летнюю школьницу задержали по подозрению в убийстве 7-летней девочки.

«Она вела себя агрессивно с другими детьми: ее очень сильно раздражали шум, крики», — говорится в публикации.

Подозреваемая несколько раз меняла школы. Ее стоит на учете как находящаяся в социально опасном положении.

Задержанная призналась в убийстве ребенка. Она отметила, что подражала битцевскому маньяку, орудовавшему молотком, и иногда слышит его голос в голове.

Злоумышленница заманила жертву в лесополосу, подкралась к ней со спины и несколько раз ударила молотком по голове.