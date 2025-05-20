«Я слышу его голос»: RT узнал жуткие подробности о юной подражательнице битцевского маньяка

Юная жительница Бердянска, которая считает себя подражательницей битцевского маньяка, почти не ходила в школу из-за плохих отношений с одноклассниками, пишет RT.
Накануне 14-летнюю школьницу задержали по подозрению в убийстве 7-летней девочки.
Подозреваемая несколько раз меняла школы. Ее стоит на учете как находящаяся в социально опасном положении.
Задержанная призналась в убийстве ребенка. Она отметила, что подражала битцевскому маньяку, орудовавшему молотком, и иногда слышит его голос в голове.
Злоумышленница заманила жертву в лесополосу, подкралась к ней со спины и несколько раз ударила молотком по голове.
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