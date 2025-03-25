«Я не хочу принадлежать одному жанру»: актёр Илья Сигалов – о роли мечты, студенчестве и сериале «Универ. Молодые» на ТНТ

Первый сезон сериала «Универ. Молодые», стартовавший 10 марта на ТНТ, подошел к концу. Самое время подвести итоги! Мы поговорили с молодым актёром Ильёй Сигаловым, исполняющим одну из главных ролей — роль доброго и наивного Славика. В интервью 7info актёр рассказал, каково это быть частью культового проекта, о своей реальной студенческой жизни и о том, почему бы он никогда не подружился со своим персонажем из сериала «Универ. Молодые» (16+).

— Илья, в кино вы пришли сравнительно недавно. Какие впечатления от съёмочного процесса? Ожидание/реальность совпали?

На самом деле в кино я не недавно — снимаюсь с 11 лет. Конечно, впечатления от съёмочного процесса у меня положительные. Это трудная работа! Однако благодаря тому, что у нас прекрасная команда, которая создаёт сериал, делает его смешным, добрым и таким, каким его хочется показать зрителю, трудная и продолжительная работа становится легче. Мы, правда, очень много трудимся, стараемся и мало отдыхаем.

Реклама

Ожидания и реальность совпали, если мы говорим про проект «Универ. Молодые». Я знал, что это будет долгая работа и что это будет очень трудно создаваемый сериал. Ведь намного сложнее сделать крутой проект, чем его продолжение, и чтобы он был на таком же достойном уровне.

А если говорить в целом про работу в кино и мои ожидания в 11 лет, то здесь важно сказать, что в этом возрасте я думал, что фильмы снимаются на другой планете и что на эту планету можно попасть только в том случае, если кому-то заплатить. Я действительно так думал. Но оказалось, что всё совсем иначе.

— С проектом «Универ» вы, можно сказать, ровесники. Осознаёте, что теперь причастны к сериалу легендарному, не побоимся этого слова?

Да, мы практически ровесники — сериал «Универ» младше меня на два года. Я осознаю, что причастен к легендарному сериалу и понял я это очень быстро. Как только начались съемки, как только я вошёл в ту самую легендарную комнату, то я всё понял.

Фото пресс-службы ТНТ

— «Универ» — один из тех сериалов, которые стали символом целого поколения. А вы смотрели «Универ» или съёмки в проекте стали для вас фактически знакомством с этой особой студвселенной?

Естественно, я знал «Универ» и смотрел его, будучи в пятом классе. Знакомство с этой студвселенной случилось задолго до того, как я попал в этот замечательный сериал.

Он у меня был скачен на те дни, когда я уезжал куда-нибудь отдыхать, находился в дороге или в путешествии. Я часто скачивал «Универ», чтобы смотреть его и ни о чем не думать, чтобы, так скажем, задобрить свой глаз во время продолжительной поездки.

Фото пресс-службы ТНТ

— На протяжении всех лет съёмок все герои, которые так или иначе встречались в «Универе», очень запомнились и полюбились зрителям. А расскажите о своём герое! За что его можно полюбить?

Да, действительно! У каждого героя из «Старой» и «Новой» общаг есть своя определенная фан-база. Каждый получает любовь в разном количестве от зрителя.

Мой герой, Славик — это невероятно добрый, наивный, бескорыстный друг и мужчина, воспитанный бабушкой. За что его можно полюбить? Мне кажется, что в жизни каждого человека наступает момент, когда нужна поддержка, когда хочется, чтобы помогли, и чтобы появился рядом такой человек, который сделал бы этот мир чуточку светлей. И Славик — именно такой человек.

В реальной жизни такого человека не встретишь! Но хотя бы с помощью сериала я буду верить в то, что люди хотят найти такого человека в жизни. Ведь, мне кажется, когда человек бескорыстно помогает, то это всегда цепляет. Когда он ставит интересы своих друзей выше своих. Меняет всегда планы так, чтобы было удобно всем. Таких людей очень любят. Их ещё называют эмпатами, а эмпаты всегда привлекают. И мой Славик, надеюсь, вас привлечёт, и вы его полюбите, как и других героев сериала «Универ. Молодые»!

— А с таким человеком вы бы подружились в жизни?

Честно, я вряд ли бы подружился с таким человеком, как мой герой. Одно дело Славик в сериале и совсем другое такой человек в реальной жизни.

Мне кажется, что в жизни это была бы история про душного зубрилу, который бы излучал меньше добра в реальности, чем в кино. Сам Славик по себе тоже душный, но он даже не думает о том, что он душнит. Было бы очень сложно с таким человеком подружиться. Однако, если такой человек существует, то я бы безумно хотел с ним пообщаться! Безумно! Это крайне интересно!

Я надеюсь, что такой человек мне встретится, чтобы я смог понять сделал ли я своего героя похожим под такое описание или нет.

Фото пресс-службы ТНТ

— Илья, а вы, кстати, учитесь? Может быть, как раз являетесь студентом? Если да, как вам студенческая жизнь?

Да, я учусь. Я студент второго курса Российского химико-технологического университета имени Д.И. Менделеева. Как мне студенческая жизнь? Никак. Потому что я посвящаю учёбе ровно столько времени, сколько необходимо и прописано в графике расписания предметов.

Это связано с моей работой. Очень сложно совмещать. Сейчас моя жизнь состоит из того, что я приезжаю на учёбу, а после неё еду на работу. И так практически ежедневно. Когда нет учёбы, в основном, я целый день работаю.

Я не говорю, что это плохо, я безумно рад такому раскладу. Когда, если не сейчас, так впахивать? Поэтому моя студенческая жизнь трудна.

— А сопоставима ли реальная студенческая жизнь с киношной?

Я бы не сказал, что реальная студенческая и киношная жизни как-то схожи, потому что мы должны отличать кино от реальности. Жанр сериала «Универ. Молодые» — ситком. Наш сценарий построен на том, что герои попадают в различные ситуации, как-то выпутываются из них. Также наш сериал рассказывает про отношения между людьми, а студенческая жизнь — это про то, как трудно учиться, как распределить своё время так, чтобы почаще приезжать домой и ничего не делать.

Не знаю, во всех ли университетах так. Однако я говорю про мой университет и про тех людей, которых я знаю и которые живут в общаге. Это таким образом и происходит. Да, ребята из общаги могут встретиться и сходить погулять, но, конечно же, таких ситуаций, как в сериале, нет. Реальная студенческая жизнь, конечно, менее насыщенная, чем киношная.

— О каких ещё ролях вы мечтаете? Может, хотите попробовать себя в каком-то определённом жанре или сыграть определённого персонажа?

Это очень крутой вопрос, на который я хочу ответить! Я хочу, чтобы ответ на него увидели абсолютно все, кто работает в этой сфере, и кто создаёт кино!

Я мечтаю о ролях, которые смогут раскрыть меня как настоящего актёра. На данный момент мой сценический образ, в основном, проявляется в жанре комедии. Это не плохо, просто я хочу, чтобы я не принадлежал одному жанру. Я надеюсь, что раскроюсь и покажусь другим режиссёрам и продюсерам разноплановым артистом. Конечно же, я буду это доказывать.

Сейчас я снимаюсь в других проектах, в которых мои роли абсолютно отличаются, например, от той же роли в сериале «Универ. Молодые». Поэтому я мечтаю, чтобы у меня было побольше проектов. Если я останусь в одном жанре, то я буду грустить, но, наверное, это будет означать то, что так и должно быть. А так я бы очень хотел сняться в хорошем детективе, в фантастике и в сказке.

У меня были пробы в фэнтези-проекты. Я всегда мечтал попасть в нечто такое, но всегда в последний момент всё отменялось по разным причинам. В сказке я бы хотел сыграть больше всего и не важно, какую роль — большую, главную, второстепенную, эпизодическую. Любую!

Ну, и, конечно, я очень хочу сняться в документальной или художественной картине, которая описывает жизнь какой-то определенной личности.

— Почему, на ваш взгляд, «Универ. Молодые» стоит обязательно посмотреть?

Если вы в своей жизни хотите больше радоваться, то вам нужно обязательно посмотреть сериал «Универ. Молодые». Но нужно понимать, что этот сериал не представляется как высокое, фестивальное, драматическое кино или какой-то арт-хаус. Это сериал для людей, которые хотят после работы или учёбы прийти домой и одному или вместе со своей семьей посмотреть сериал, ни о чём не думать и радоваться.