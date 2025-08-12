«Я дам тебе ласку»: мать раскрыла переписку дочери с 40-летним брокером из Екатеринбурга

Брокер из Екатеринбурга, которого обвинили в сексе с 14-летней девочкой, признавался ей в любви, обещал квартиру и машину, пишет E1.RU со ссылкой на их переписку.

Деталями общения 40-летнего мужчины и школьницы поделилась ее мать.

«Я дам тебе будущее, и квартиру, и машину, и статус мисс Екатеринбург, и поездки заграницу, и ласку, и заботу», — писал брокер.

При этом мужчина знал, что девочке всего 14 лет.

По словам ее мамы, он заманил ее в квартиру, которую снимал в элитном ЖК. У дочери в телефоне есть фотография, где брокер якобы надругался над ней. На снимке он голым лежит на кровати. Женщина сообщила об этом в СК. Мужчину задержали.