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Суббота, 12 февраля, 2022

«Я буду рядом для тебя»: мать пропавшей рязанки Елены Логуновой обратилась к дочери через соцсети

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«Я буду рядом для тебя»: мать пропавшей рязанки Елены Логуновой обратилась к дочери через соцсети

Александр Ильин
Фото: instagram.com/mrs.kosheleva62/
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Мать пропавшей рязанки Елены Логуновой Наталия Кошелева обратилась к дочери через социальные сети. Новый пост появился на её странице в Instagram 12 февраля.

«Открой глаза, я буду рядом. Ты будешь чувствовать меня. Я буду столько — сколько надо. Я буду рядом для тебя», — гласит текст на картинки с ангелом. 

Ранее адвокат опубликовал видео с камер наблюдения у дома, где пропала Елена Логунова.

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