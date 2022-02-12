«Я буду рядом для тебя»: мать пропавшей рязанки Елены Логуновой обратилась к дочери через соцсети

Мать пропавшей рязанки Елены Логуновой Наталия Кошелева обратилась к дочери через социальные сети. Новый пост появился на её странице в Instagram 12 февраля.
Ранее адвокат опубликовал видео с камер наблюдения у дома, где пропала Елена Логунова.
Мать пропавшей рязанки Елены Логуновой Наталия Кошелева обратилась к дочери через социальные сети. Новый пост появился на её странице в Instagram 12 февраля.
Ранее адвокат опубликовал видео с камер наблюдения у дома, где пропала Елена Логунова.
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