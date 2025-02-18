«Я больше никогда не пойду на реалити-шоу!»: Бьянка сделала важное признание

Сегодня, 18 февраля гостьей «УТРО. ТНТ» (16+) стала певица Бьянка. В студии программы она поделилась впечатлениями от участия в шоу телеканала и сделала практически сенсационное признание.

Бьянка была одной из самых ярких участниц реалити-шоу «Звёзды в джунглях» (16+) на ТНТ, но несмотря на это, певица больше не хочет участвовать в подобных проектах.

«Я больше никогда не пойду на реалити, пойду только туда, где надо петь или танцевать. Реалити — это вообще не моё. Несмотря на то, что я 25 лет в шоу-бизнесе, я осталась искренним, добрым и честным человеком. Я не привыкла, когда мной пытаются манипулировать. И устала от этих вечных обсуждений, когда после испытаний тебя все обсуждают. Мне это не доставило ни капли удовольствия, зачем мне заставлять себя это делать», — разоткровенничалась Бьянка.

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Одним из песенных проектов, в котором недавно приняла участие певица, стало шоу «Конфетка» (16+) на ТНТ. Номер Бьянки был одним из самых фееричных, и несмотря на то, что победу одержала другая «переделка», певица осталась в восторге от участия в проекте.

«Я обожаю шоу „Конфетка“, Гарика Мартиросяна. Я люблю творчество, люблю что-то переделывать», — рассказала певица.

Также Бьянка призналась, что хотела бы стать стендап-комиком и рассказала о коллаборациях со звёздами этого жанра.