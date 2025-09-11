Четверг, 11 сентября, 2025
12.5 C
Рязань
Новости мира

«Извращённый монстр» вышел на свободу — и убил украинку в США 

Алексей Самохин

22 августа в Шарлотте, Северная Каролина, на остановке трамвая Lynx Blue Line нашли тело 23-летней Ирины Заруцкой — с множественными ножевыми ранениями. Девушка была в униформе местной пиццерии: футболка, бейсболка, логотип Zepeddie’s Pizza. Она только-только закончила смену. И не успела уехать, пишет aif.ru.

Эта история — не просто криминальная хроника. Это сюжет, который всколыхнул не только украинскую диаспору, но и американскую политическую элиту. Илон Маск. Сын Трампа. Сам президент США. Все заговорили об Ирине — и о том, что её смерть может стоить дорого всем украинским беженцам.

Не просто жертва — человек с мечтами

Она приехала в США два с половиной года назад из Киева с матерью, сестрой и братом. Отец остался на Украине. Его не выпустили из страны даже на похороны дочери. В новой стране Ирина начала с нуля — работала в семейной пиццерии, подрабатывала моделью, мечтала стать ассистентом ветеринара.

Друзья называли её улыбчивой, доброй, абсолютно неконфликтной. Увлекалась скульптурой, дизайном одежды. На фото — стройная, уверенная, с профессиональными снимками от местных фотографов. На стене в её комнате — плакат «Black Lives Matter». Возможно, именно это сыграло с ней злую шутку.

Потому что человек, который сел рядом с ней в трамвае — с дредами, в грязной одежде — не вызвал у неё страха. Она не отвернулась. Не пересела. А зря.

«I got a white girl» — и всё стало ясно

34-летний Декарлос Браун-младший вошёл в вагон без билета. Вёл себя странно. Через минуту — выхватил нож. Удары были точны и смертельны. Пассажиры кричали, пытались вмешаться — но всё кончилось слишком быстро. Браун вышел на станции East/West Boulevard — и был задержан.

Позже он бросил фразу, которая всё поставила на свои места: «I got a white girl». Расовый мотив. Холодный, циничный, как лезвие.

Но самое страшное — он вообще не должен был быть на улице.

Судья, чип в голове и «мягкая» политика

Браун — не новичок. В его досье: вооружённое ограбление, кражи, вторжения в частные владения. Его знали в полиции как «проблемного». И всё же — в январе 2025 года судья Тереза Стокс его отпустила. Почему? СМИ намекают: возможно, у неё были связи с организациями, помогающими людям с психическими расстройствами. Браун, к слову, утверждал, что им управляет «чип в голове».

Трамп назвал его «извращённым монстром». И обвинил систему: «Лютый безумец на свободе — из-за мягкой политики в уголовном правосудии». Видео с его речью разлетелось по X (бывший Twitter). Белый дом бьёт тревогу — и не просто так.

Константин Блохин, эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, говорит прямо: если бы жертвой была, скажем, словачка — реакции могло бы вообще не быть. Но Ирина — украинка. А для Трампа тема беженцев — ключевая в его политической повестке.

«Смотрите, что происходит с вашими соотечественниками в США. Подумайте, стоит ли ехать сюда», — как будто намекает он. Особенно когда речь о людях, как Ирина: не из обеспеченных, не из тех, кто может сразу устроиться в Европе. Она работала в пиццерии. Мечтала о лучшем. И не дождалась.

Что дальше?

Сейчас Брауна держат под стражей. Ему грозит смертная казнь. Но даже если приговор будет вынесен — это не вернёт Ирину. Не вернёт её мечты, её улыбку, её будущее.

А для тысяч других — это жестокий урок: иногда плакат на стене не защищает. Иногда доброта оборачивается трагедией. И иногда смерть одного человека становится политическим оружием — в руках тех, кто давно ждал подходящего момента.

Ирина Заруцкая хотела помогать животным. Вместо этого — стала символом чего-то гораздо более мрачного.

