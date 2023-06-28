Среда, 28 июня, 2023
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Известный таролог объяснила, чем опасно для России и всего мира захоронение тела Ленина

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Изображение от prostooleh на Freepik

После захоронения тела Владимира Ленина может начаться ряд катастрофических для человечества событий.

Интернет-издание «Подмосковье сегодня» сообщает, что таролог Марианна Абравитова предостерегла россиян от давно возникшей идеи перезахоронения тела вождя мирового пролетариата.

Эзотерик считает, что знаковых личностей в истории государства, которые лежат в мавзолеях, нельзя трогать, так как они являются «эзотерическим узлом истории». Если это сделать, то в стране начнутся страшные бедствия, техногенные катастрофы, гражданская война.

Марианна Абравитова напомнила, что так, после вскрытия гробницы Тамерлана, началась Вторая мировая война. События, которые могут развернуться после захоронения Ленина, будут иметь глобальный масштаб и затронут не только Россию, но и весь мир.

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