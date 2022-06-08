Известный врач рассказал, как нужно заниматься сексом людям за 60

Известный сексолог и психотерапевт Евгений Кульгавчук в интервью изданию Мослента раскрыл подробности интимной жизни людей за 60.

По его словам, секс – это цепочка условных рефлексов, которые закрепляются или затухают. Если в молодом возрасте под влиянием гормонов воздержание от близости может добавить партнёрам желания, то в пожилом возрасте ситуация обстоит иначе.

– Принцип иной: чем реже, тем реже, – заявил врач.

Людям за 60 лет, которые продолжают жить интимной жизнью, Евгений Кульгавчук посоветовал обеспечивать максимально комфортные условия. Например, важно пользоваться смазками и лубрикантами, чтобы не травмировать слизистую, которая у женщин истончается из-за дефицита эстрогенов.