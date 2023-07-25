Известный российский бренд «Кухонный Двор» открывает представительство в Касимове

Фабрика мебели «Кухонный Двор» открывает свой филиал в г. Касимов. В салоне будут представлены последние новинки и трендовые модели кухонных гарнитуров, завоевавшие популярность во многих городах России.

Специалисты компании учли потребности клиентов и разработали уникальные линейки, которые отвечают разнообразию требований и бюджетов любого человека.

Дизайнерские модели кухонь — это уже не роскошь, а доступность для всех.

«Кухонный Двор» — производитель мебели с 27 летним опытом, предлагающий уникальные дизайнерские решения и собственные запатентованные технологии. Современное производство в Московской области и единственная в России конвейерная линия сборки полного цикла – позволяют создавать мебельные проекты мирового уровня. Особенное внимание бренд уделяет естественным фактурам, природной красоте и экологической безопасности мебели. Все гарнитуры производителя оснащены современными системами хранения, аксессуарами и фурнитурой высокого качества.

В новом салоне «Кухонного Двора», открытие которого на днях состоится в Мебельном центре Диол на ул. 50 лет СССР, 1A будут представлены эксклюзивные кухонные коллекции различных стилистических направлений, гостиные и столовые группы, а так же кухонная техника и аксессуары.

«Кухонный Двор» — эксперт по созданию идеальных интерьеров.

Первоочередная задача компании — превратить кухню в пространство, отражающее характер и вкус каждого клиента. Опытные дизайнеры помогут воплотить в жизнь Ваше видение кухни с помощью 3D моделирования и создадут точную визуализацию, позволяющую увидеть, как будет выглядеть каждый элемент интерьера в целом.

В фирменном салоне покупатели получат уникальную возможность познакомиться с современными технологиями, собственноручно проведя мебельный «краш-тест», который наглядно продемонстрирует разнообразие материалов, их особенности и инновационные возможности покрытий и убедиться, что мебель от KD — прочна, долговечна, экологична и безопасна. Удобный экспозитор поможет быстро решить непростую дилемму выбора широкого ассортимента оттенков и фактур мебельных фасадов.

Не пропустите открытие салона! Специальные предложения и приятные сюрпризы будут ждать Вас в эти дни.

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