Известный российский бренд «Кухонный Двор» открывает представительство в Касимове

Фабрика мебели «Кухонный Двор» открывает свой филиал в г. Касимов. В салоне будут представлены последние новинки и трендовые модели кухонных гарнитуров, завоевавшие популярность во многих городах России.
Специалисты компании учли потребности клиентов и разработали уникальные линейки, которые отвечают разнообразию требований и бюджетов любого человека.
Дизайнерские модели кухонь — это уже не роскошь, а доступность для всех.
В новом салоне «Кухонного Двора», открытие которого на днях состоится в Мебельном центре Диол на ул. 50 лет СССР, 1A будут представлены эксклюзивные кухонные коллекции различных стилистических направлений, гостиные и столовые группы, а так же кухонная техника и аксессуары.
«Кухонный Двор» — эксперт по созданию идеальных интерьеров.
Первоочередная задача компании — превратить кухню в пространство, отражающее характер и вкус каждого клиента. Опытные дизайнеры помогут воплотить в жизнь Ваше видение кухни с помощью 3D моделирования и создадут точную визуализацию, позволяющую увидеть, как будет выглядеть каждый элемент интерьера в целом.
В фирменном салоне покупатели получат уникальную возможность познакомиться с современными технологиями, собственноручно проведя мебельный «краш-тест», который наглядно продемонстрирует разнообразие материалов, их особенности и инновационные возможности покрытий и убедиться, что мебель от KD — прочна, долговечна, экологична и безопасна. Удобный экспозитор поможет быстро решить непростую дилемму выбора широкого ассортимента оттенков и фактур мебельных фасадов.
Не пропустите открытие салона! Специальные предложения и приятные сюрпризы будут ждать Вас в эти дни.
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