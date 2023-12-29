2022 и 2023 связаны с тяжёлыми испытания в виде военных конфликтов. Вооружённые противостояния охватили различные страны, обнажились многие горячие точки. Однако 2024 год приоткрывает для нас совсем другое будущее. Не исключено, что именно в новом году повсеместно установится мир. Об этом сообщила астролог Анна Подпальная в интервью Тульской службе новостей.
Наступающий Год Дракона, по её словам, будет пылким и агрессивным. Но именно он принесёт долгожданные шансы на установление мира:
Говоря о том, каким будет 2024 год для россиян, астролог обращает внимание: год принесёт нестабильность и провалы в финансовом плане. Всё из-за влияния Урана входит в знак, отвечающий за деньги.
Ранее в сети обнародовали пророчество легендарной провидицы Ванги, которое, по всей видимости, связано с завершением специальной военной операции на Украине.
По завету Ванги, противостояние продлится не больше двух лет, то есть оно вот-вот должно идти к завершению. Закончится СВО, по всей видимости, благодаря некоему «восьмому». Кем именно является названный «восьмой» и что именно он сделает для наступления мира, Ванга не уточняла. Однако абсолютно точно провидица заявила: Россия выстоит, восстановит свои силы и достигнет небывалого до этого могущества.
В свою очередь наблюдатели решили предположить конкретную кандидатуру «восьмого». Например, им может стать следующий президент России. Напомним, два срока нашим государством управлял Борис Ельцин, затем два – Владимир Путин. Потом президентом был Дмитрий Медведев в течение одного срока и ещё в течение двух сроков — Владимир Путин. Мироносным «восьмым» может стать и следующий президент Украины. Страной управляли Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко, Виктор Янукович, Александр Турчинов, Пётр Порошенко и Владимир Зеленский. Последний, увы, принёс народу только страдания и боль.