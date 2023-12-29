2022 и 2023 связаны с тяжёлыми испытания в виде военных конфликтов. Вооружённые противостояния охватили различные страны, обнажились многие горячие точки. Однако 2024 год приоткрывает для нас совсем другое будущее. Не исключено, что именно в новом году повсеместно установится мир. Об этом сообщила астролог Анна Подпальная в интервью Тульской службе новостей.

Наступающий Год Дракона, по её словам, будет пылким и агрессивным. Но именно он принесёт долгожданные шансы на установление мира:

— Мы видим большое количество мировых конфликтов, которые продолжатся и в 2024. Переломный момент настанет в феврале 2024, где могут разрешиться военные споры, но это влияние звезд. Решение всегда будет за людьми. Мы не можем точно сказать, что всё будет хорошо, но тенденция решить всё мирным путем будет сохраняться, — заявила Подпальная.

Говоря о том, каким будет 2024 год для россиян, астролог обращает внимание: год принесёт нестабильность и провалы в финансовом плане. Всё из-за влияния Урана входит в знак, отвечающий за деньги.

— Это значит, что может меняться валюта: мы увидим новшества в деньгах. Больше появится цифровой валюты, произойдёт уход от наличных средств на виртуальные деньги. Большое внимание будет к банковским картам, счетам, налогам, — говорится в прогнозе.

Ранее в сети обнародовали пророчество легендарной провидицы Ванги, которое, по всей видимости, связано с завершением специальной военной операции на Украине.

По завету Ванги, противостояние продлится не больше двух лет, то есть оно вот-вот должно идти к завершению. Закончится СВО, по всей видимости, благодаря некоему «восьмому». Кем именно является названный «восьмой» и что именно он сделает для наступления мира, Ванга не уточняла. Однако абсолютно точно провидица заявила: Россия выстоит, восстановит свои силы и достигнет небывалого до этого могущества.

В свою очередь наблюдатели решили предположить конкретную кандидатуру «восьмого». Например, им может стать следующий президент России. Напомним, два срока нашим государством управлял Борис Ельцин, затем два – Владимир Путин. Потом президентом был Дмитрий Медведев в течение одного срока и ещё в течение двух сроков — Владимир Путин. Мироносным «восьмым» может стать и следующий президент Украины. Страной управляли Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко, Виктор Янукович, Александр Турчинов, Пётр Порошенко и Владимир Зеленский. Последний, увы, принёс народу только страдания и боль.