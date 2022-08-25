Известные квнщики прибыли в Рязань и начали готовить команды к выступлению на большом фестивале «Поющий косопуз»

Большой музыкальный фестиваль КВН «Поющий косопуз 2022» состоится в рамках празднования Дня города в Рязани в пятницу, 26 августа. И у нас есть для вас шикарная новость: это масштабное событие не обошлось без визита известных артистов. Готовить команды к выступлениям на фестивале будут сразу три известных квнщика из высшей лиги. А у гостей большого музыкального праздника есть возможность увидеть их на сцене!

Звёзды КВН уже приехали в Рязань и начали активно готовиться к грядущему фестивалю. Ответственная и важная миссия возложена на Дмитрия Бушуева, капитана команды «Вятка», чемпиона высшей лиги КВН. Именно он сейчас активно работает с командами, которые в пятницу выйдут на сцену, в качестве редактора. Кстати, совсем недавно у Дмитрия была свадьба, поэтому с уверенностью можно сказать: получив от важного в его жизни события массу вдохновения и позитива, он зарядит ими весь зал!

Второй редактора фестиваля Роман Кузмин – представитель команды КВН из Орла «Такая история», которая несколько лет назад ярко заявила себя в высшей лиге. Спешим вас заверить: с ним отличное настроение на вечер вам обеспечено!

И ещё один сюрприз: ведущим фестиваля станет ведущий команды КВН «Вятка» Руслан Шишкин. Руслан уже готов покорять рязанских зрителей своими шутками, задором и отличным настроением.

Музыкальный фестиваль «Поющий косопуз 2022» состоится в пятницу, 26 августа, в 18.00 на сцене Зелёного театра Рязанского ЦПКиО.

Возрастное ограничение 12+.