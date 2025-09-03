Буквально на днях информационное пространство взбудоражил «вброс» о том, что президент США Дональд Трамп умер. Любители конспирологии тут же начали искать подтверждения слухам: например, обратили внимание, что Трамп несколько дней не появляется на публичных мероприятиях, а до этого вице-президент Джей Ди Вэнс заявил о готовности возглавить Белый дом в случае какой-либо трагедии. Но слухи о болезни и смерти опроверг сам Трамп. Он вышел к журналистам и заявил, что с ним всё в порядке.

Вместе с тем поступают тревожные предсказания о судьбе политика. Например, известная индийская провидица Арчена в интервью «Комсомольской правде» рассказала о страшных событиях, которые поджидают американского президента на его пути.

– К сожалению, с Трампом происходит большая беда, – убеждена Арчена. – Ум – это не только мозг, это ещё и духовная субстанция. Так вот, духовная субстанция уже покинула его.

Ясновидящая уверенна: в ближайшее время ситуация буквально зайдёт в тупик. Трампу не помогут ни лекарства, ни терапия. Ситуация с его здоровьем будет только ухудшаться. Отсюда – его странные речи, с которыми он периодически выходит на публику. Хотя по недавней встрече с Владимиром Путиным сложно было сделать, что у Дональда Трампа есть какие-то смертельные недуги.

По стопам Байдена

Из слов ясновидящей Арчены можно сделать вывод, что он на президентском кресле фактически повторит судьбу Джо Байдена. Прошлый американский президент постоянно путался в словах, делал на публике странные вещи.

Все его движения и фразы выдавали серьёзные проблемы со здоровьем. Видимо, похожая участь уже совсем скоро ожидает Дональда Трампа:

– Множество медиа будут издеваться над его умственным состоянием Трампа — что очень низко, так как деменция в старости настигает многих, и к этой болезни надо относиться с милосердием, – говорит Арчена

Протесты, конфликты, смерть

Недуг президента приведёт, по словам Арчены, к множеству протестов в США. Мы увидим конфликты и скандалы.