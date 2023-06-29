Известная молитвенница-провидица указала на то, что спасёт Россию

Известная молитвенница, старица-схимонахиня Мария, которая скончалась более 20 лет назад, оставила после себя яркие предсказания. В одном из них она указала на то, что может стать спасением для России.

Матушка была убеждена, что роковым шагом для нашей страны было свержение монархии. И своё спасение Россия найдёт в её восстановлении.

– Не будет Царя земного – отвернется Царь Небесный. Но иноками русская земля спасётся. Из иноков Царь придет на землю нашу, — говорила Мария.

Под словом «инок» те, кто расшифровывал послания провидицы, подразумевают человека от Бога. Именно духовный человек, который свято верит в Бога, сможет привести Россию к величию.

Ранее в сети появилось предсказание известного политика Владимира Жириновского о Третьей Мировой войне.

В последнее время на выступления покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского многие стали смотреть совершенно не так, как при его жизни. Оказалось, что Владимир Вольфович обладал своеобразным даром предвидения.

После нападения на объекты в Иране в сети появилось новое видео с участием Жириновского. Он заявляет, что Украины как страны не будет в 2024 году. Но о ней все уже забудут из-за ситуации на Ближнем Востоке.