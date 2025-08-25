Понедельник, 25 августа, 2025
Известная актриса умерла от рака в 42 года

Алексей Самохин
Изображение от mdjaff на Freepik

Испанский кинематограф понёс тяжёлую утрату: 24 августа скончалась известная актриса Вероника Эчеги. Ей было всего 42 года. Причиной смерти стал рак, пишет «Московский комсомолец»

Вероника Эчеги родилась в Мадриде в 1983 году. За свою карьеру она снялась более чем в ста фильмах и телесериалах, завоевав сердца зрителей и критиков. В её фильмографии — такие известные картины, как «Любовь как бестселлер», «Моя большая испанская семья», «Кролик и бык», «Дотянуться до небес» и «Любовь до гроба».

За свой талант и мастерство актриса получила более 35 наград и номинаций.

Рязанец Александр Логунов пропал без вести в зоне СВО

Напомним, Логунов получил 11 лет колонии за убийство своей жены Елены Логуновой. Труп женщины искали в течение года, дело активно освещалось на федеральных телеканалах.
Подтверждена гибель 28 человек на предприятии в Шиловском районе — Павел Малков

На сегодня подтверждена гибель 28 человек, продолжается опознание и проведение экспертиз. В больницах Рязани и Москвы остаются 37 человек, 120 лечатся амбулаторно.
В Сызрани воют сирены и слышны взрывы

Ночью в Сызрани услышали вой сирен и звуки взрывов,...
Итальянец умер в мученьях, спасая альпинистку Наговицину на пике Победы

Альпинист из Италии Лука Синигалья умер в мученьях, пытаясь...
Лето вернется: какая погода ждёт рязанцев в последнюю неделю августа

Начало последней недели лета, с 25 по 31 августа, не порадует рязанцев теплом, но ставить точку на самом теплом периоде года еще рано. Лето вернётся в Рязанскую область попрощаться к концу недели и в День Знаний.

Культурный шок после Сочи: что на самом деле ждёт туристов в Абхазии

Абхазия — это место, где природа и история сплетаются с неожиданной бытовой реальностью. Российские туристы, проведшие там неделю, поделились своими впечатлениями, рассказав о вещах, к которым они оказались не готовы.
Предложение с видом на Исаакиевский собор: в Рязанском художественном музее сыграли свадьбу Даниил и Анастасия

Шесть лет назад судьба свела Даниила и Анастасию в стенах Радиоуниверситета. Они были просто одногруппниками — вместе сидели на лекциях, готовились к зачётам, списывали друг у друга конспекты.
16-летний мотоциклист попал в больницу после ДТП

Мотоцикл Racer под управлением 16-летнего подростка выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем ВАЗ-211540
В Рязанском кардиодиспансере стартовал прививочной кампании против гриппа

Главный врач пояснила, что прививку против гриппа можно сделать в отделении профилактики кардиодиспансера. Там же одновременно можно пройти диспансеризацию.
Электричество отключат на трех улицах Рязани 26 августа

От электричества также отключат светофор на улице Маяковского и рекламную конструкцию.
Премьера новых серий детектива «Спасская» состоится на телеканале «Россия»

Жизнь следователя из Сочи Анны Спасской (Карина Андоленко) висит на волоске. Бывший глава одной из мощнейших ОПГ Краснодарского края Николай Рябов (Валентин Смирнитский) отдает приказ устранить Спасскую.
На 53-м году жизни скончалась врач Новомичуринской больницы Ирина Петрова

За время своей работы Ирина Петрова спасла немало жизней, оказывала медицинскую помощь в дорожно-транспортных происшествиях, больным во время пандемии ковида и многое другое.
