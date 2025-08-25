Известная актриса умерла от рака в 42 года

Испанский кинематограф понёс тяжёлую утрату: 24 августа скончалась известная актриса Вероника Эчеги. Ей было всего 42 года. Причиной смерти стал рак, пишет «Московский комсомолец».

Вероника Эчеги родилась в Мадриде в 1983 году. За свою карьеру она снялась более чем в ста фильмах и телесериалах, завоевав сердца зрителей и критиков. В её фильмографии — такие известные картины, как «Любовь как бестселлер», «Моя большая испанская семья», «Кролик и бык», «Дотянуться до небес» и «Любовь до гроба».

За свой талант и мастерство актриса получила более 35 наград и номинаций.