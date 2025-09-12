«Известия»: сотни тысяч детей мигрантов не доходят до школы в России

Сотни тысяч несовершеннолетних иностранцев не доходят до школы в России, пишут «Известия» со ссылкой на экспертов.

По данным Рособрнадзора, за пять последних месяцев документы в учебные заведения подали на 23 616 детей мигрантов. До тестирования на знание русского языка допустили лишь 8223 ребенка, остальные не смогли предоставить полный пакет документов.

Тест прошли всего 5940 детей, а успешно — лишь 2964 школьника. Это чуть более одной десятой от общего числа несовершеннолетних , на которых подали документы.

«Таким образом, 20 652 ребенка из семей мигрантов оказались вне образовательного процесса», — говорится в публикации.

По данным МВД, число несовершеннолетних иностранцев в России составляет около 638 тысяч. По оценке экспертов, школьников из них должно быть около 400 тысяч. На деле же в прошлом году в учебных заведениях было 179,6 тысячи детей мигрантов.