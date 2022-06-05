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Воскресенье, 5 июня, 2022

Изнасилованные мигрантами девушки в Петербурге раскрыли детали нападения

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Изнасилованные мигрантами девушки в Петербурге раскрыли детали нападения

Девушки, которые стали жертвами группового изнасилования тремя мигрантами с Кронштадте, раскрыли детали нападения, сообщается в группе «Плохие новости» в социальной сети «ВКонтакте».

Инцидент произошел 3 июня в час ночи. Две 21-летние подруги шли домой по дамбе. Сначала злоумышленники пытались «подкатывать» к ним с целью познакомиться, однако получили отказ и стали преследовать жертв.

«Когда мы поднимались наверх по склону, они напали. Меня толкнули сзади в спину, я упала, подруга тоже. Она шла впереди, я не видела, что с ней делали, только слышала, что она кричит. Двое мигрантов напали на меня, третий на подругу», – пояснила одна из пострадавших.

В итоге иностранцы надругались над подругами, побили их и сбежали. Злоумышленников задержали по горячим следам. Двое из них были на миграционном учете, третьему был запрещен въезд в Россию до 2025 года.

Сейчас девушки отходят от шока, они получили травмы, которые медики уже зафиксировали.

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