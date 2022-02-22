Эзотерики уверены, что каждый подарок несёт в себе уникальную энергетику и ведёт к определённым последствиям. Поэтому к выбору презентов стоит относиться серьёзно. Особенно это актуально накануне 23 февраля, когда многие женщины готовят сюрпризы для своих избранников и родственников.

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Считается, что нельзя дарить фото в рамке. Хотя это очень романтично, такой подарок сулит расставание. Не стоит дарить полотенца и платки. Они – предвестники слёз и горя.

Мужчинам не стоит дарить кольца. Украшения могут привести к финансовым трудностям. Альтернатива такому подарку – денежная сумма. Также в качестве подарков мужчинам не подходят зеркала. Издревле зеркало – предмет магический, в качестве подарка он может предвещать проблемы со здоровьем и несчастья.

Часто на 23 февраля мужчинам дарят холодное оружие, ножи и сабли. Может показаться, что в контексте Дня защитника отечества такие подарки крайне уместны. Однако приводят к ссорами, скандалам и слёзам.

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Не стоит также преподносить мужчинам в подарок носки. Согласно приметам, дарить носки мужчине – к прекращению общения. А нижнее бельё и вовсе предвещает измены.