Изменился режим работы ТРЦ «М5 Молл» в Рязани

С 4 по 15 ноября в Рязани меняется режим работы ТРЦ «М5молл».

График работы: с 10.00 до 20.00.

Кинотеатр «Пять звезд» продолжит работу согласно своему расписанию (входы 1 и 6).

Предприятия общественного питания в ТРЦ «М5 Молл» будут закрыты. Посещение ТРЦ детьми и подростками до 18 лет разрешено только в сопровождении родителей или законных представителей.

На входе необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, QR-код с сайта Госуслуг или справки (сертификата) медицинской организации:

— с подтверждением получения второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины,

— либо о перенесенном заболевании не более 6 месяцев назад,

— либо о наличии медотвода и отрицательного результата ПЦР-теста, сделанного не позднее, чем за 72 часа до посещения ТРЦ.