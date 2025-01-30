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Изменилось время прощания с Владимиром Фроловым

Анастасия Мериакри

Изменилось время прощания с рязанским журналистом Владимиром Фроловым пройдет 31 января. Об этом сообщает председатель комитета по информации и массовым коммуникациям Рязанской области Ольга Чуляева.

Время перенесли с 06:00 на 08:00. Желающие проститься с журналистом могут подойти к городского морга по адресу Восточный промузел, 18. Тело известного журналиста будут кремировать в другом городе.

Урну с прахом Владимира Фролова похоронят на Новогражданском кладбище в воскресенье, 2 февраля. О времени захоронения будет сообщено дополнительно.

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Напомним, 27 января в Рязани произошла трагедия: под колесами поезда погиб известный журналист Владимир Фролов.

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