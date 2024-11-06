Изменения в Устав города Рязани обсудили на публичных слушаниях 6 ноября

6 ноября состоялись публичные слушания по вопросу внесения изменений в Устав города Рязани, сообщает пресс-служба городской думы.

Проект документа разработан в целях приведения отдельных положений Устава в соответствие с действующим законодательством.

Предполагаемые изменения, в частности, расширяют перечень вопросов местного значения, уточняют полномочия органов местного самоуправления города по решению вопросов местного значения. Также уточняются случаи, при которых органы местного самоуправления имеют право дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства для осуществления переданных им отдельных государственных полномочий, вносятся дополнения в перечень оснований для досрочного прекращения полномочий депутатов и выборных должностных лиц органов местного самоуправления.

Заключение о результатах публичных слушаний будет рассмотрено на профильном комитете городской Думы, опубликовано в газете «Рязанские ведомости» и размещено на официальном сайте Рязанской городской Думы.