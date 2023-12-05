Вторник, 5 декабря, 2023
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Изменения в маршрут автобуса №20 внесут только с учетом мнения рязанцев

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Фото: администрация Рязани
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При внесении изменений в маршрут автобуса №20 будут учитывать мнение жителей Рязани. Об этом сказал мэр Виталий Артемов на заседании областного правительства во вторник, 5 декабря.

Опасения жителей улиц Весенняя, Высоковольтная и Шевченко о том, что они лишатся автобуса, озвучил губернатор Павел Малков. Планировалось, что по новой транспортной модели города автобус №20 перейдет на улицы Стройкова, Дзержинского и Гагарина.

Артемов отметил, что изменения могут произойти во втором квартале 2024 года и их введение будет зависеть, в том числе, от мнения горожан.

Сейчас, по словам главы администрации, проводятся исследование пассажиропотока.  

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