Изменения в Генплан Рязани: что решили на заседании Гордумы 27 июня

На заседании Рязанской городской Думы депутаты утвердили изменения в Генеральный план города.

Функциональное зонирование меняется с зоны прочих неселитебных территорий на зону промышленных предприятий и коммунально-складских организаций в отношении территории земельного участка, расположенного в районе пос. Карцево. По этой же территории вносятся изменения в Правила землепользования и застройки в городе Рязани. Данные изменения инициированы для расширения действующего производства, которое расположено на смежном земельном участке, а также размещения станции технического обслуживания для грузовых транспортных средств. 7 мая 2024 года по вопросу состоялись публичные слушания.

Депутаты одобрили изменения в Правила землепользования и застройки в городе Рязани в отношении земельного участка, расположенного в районе поселков Качево и Мордасово. Для последующего предоставления земельных участков многодетным семьям территория общей площадью около 3 га переводится из зоны прочих неселитебных территорий в зону жилой застройки индивидуальными жилыми домами. Проект прошел публичные слушания. В ноябре 2023 года в Генеральный план города Рязани были внесены соответствующие изменения.

Поддержаны изменения в решение Рязанской городской Думы от 16.12.2021 № 221-III «Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле». Решение принято в целях оценки риска причинения вреда (ущерба) при принятии решения о проведении и выборе вида внепланового контрольного (надзорного) мероприятия органом муниципального земельного контроля.

Депутаты поддержали внесение изменений в Программу приватизации муниципального имущества, дополнив Перечень рядом объектов муниципальной собственности, подлежащих приватизации в 2024 году.

Также был рассмотрен вопрос о внесении изменений в перечень муниципального имущества города Рязани, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства). В перечень вошли сведения о нежилом помещении, расположенном в здании по адресу: ул. Ленина, д. 51/21, кроме того, в пункте 48 (г. Рязань, Почтовая ул. д. 60), изменена площадь помещения с 60,2 кв.м на 24,7 кв.м, в связи с изменением арендуемой площади субъектом малого и среднего предпринимательства.

Депутаты согласовали изменение статьи 15 Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального образования, для приведения правового акта в соответствие с действующим законодательством.

Решением Думы одобрены кандидатуры в состав директоров АО «Хлебозавод № 3 города Рязани».

Приняты решения о передаче в безвозмездное пользование — помещения, расположенного в доме № 17 по улице Татарской, Местной религиозной организации православного Прихода в честь иконы Божией Матери «Всецарица» города Рязани Рязанской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат), части помещения в доме № 13 по улице Чкалова — общественной организации «ТОС «Мопровский», помещений в доме № 9 по улице Краснорядской — Общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых», помещения в доме № 7 по улице Татарской — общественной организации «Всероссийское общество инвалидов».