Изменение схемы движения транспорта в связи с проведением легкоатлетического полумарафона «Рязанский Кремль-2023»



В связи с проведением Всероссийского полумарафона «Забег.РФ» – VII открытого легкоатлетического полумарафона «Рязанский Кремль-2023» 4 июня с 6.00 до 13.00 будет закрыто движение транспорта по Соборной площади и ул. Петрова. Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани.

Также, будет временно перекрыто движение с 8.00 до 13.00 по маршруту прохождения участников забега: Кремлевский Вал – проезд Речников – Окское шоссе – озеро Ореховое – Окское шоссе – ул. Свободы – пл. Свободы – ул. Грибоедова от пересечения с ул. Свободы до Кремлевского Вала и ул. Рыбацкой.

В связи с закрытием движения, городской пассажирский транспорт будет следовать по измененной схеме:

I. Изменения в маршрутах движения городского пассажирского транспорта с 6.00 до 13.00 4 мая в связи с закрытием движения транспорта по Соборной площади:

троллейбусы маршрута №1 от остановочного пункта «Дом художника» следует по Первомайскому проспекту, ул. Маяковского до остановочного пункта «пл. Мичурина» (в прямом и обратном направлении).

II. Изменения в маршрутах движения городского пассажирского транспорта с 8.00 до 13.00 по маршруту полумарафона: ул. Кремлевский Вал, проезд Речников, Окское шоссе, оз. Ореховое, Окское шоссе, ул. Свободы, пл. Свободы, ул. Грибоедова от пересечения с ул. Свободы до ул. Кремлевский Вал и ул. Рыбацкой:

троллейбусы маршрутов №№3, 10 от остановочного пункта «Библиотека им. Горького» следуют по улицам Ленина, Есенина, далее по своим маршрутам. При движении в обратном направлении от остановочного пункта «Мясокомбинат» — по улицам Есенина, Ленина, далее по своим маршрутам;

автобусы маршрута №41М2 на участке пути между остановками «Кальная ул., д. 7» и «Детский Мир» следуют по улицам Кальной, Есенина, Грибоедова, Свободы, Ленина (в прямом и обратном направлении), далее по своему маршруту;

автобусы маршрутов №№46М2, 62М2, 75М2 на участке пути между остановками «Рязанский государственный университет» и «Кальная ул., д. 7» следуют по улицам Грибоедова, Есенина, Кальной (в прямом и обратном направлении), далее по своим маршрутам.

С 22.00 3 июня до 13.00 4 июня необходимо освободить от личного транспорта Соборную площадь, ул. Петрова по маршруту движения участников полумарафона: Соборная пл. – Кремлевский Вал – проезд Речников – Окское шоссе – озеро Ореховое – Окское шоссе – ул. Свободы – пл. Свободы – ул. Грибоедова от пересечения с ул. Свободы до Кремлевского Вала – Кремлевский Вал – Соборная пл. – ул. Петрова – ул. Рыбацкая.