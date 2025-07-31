Изменена схема движения на перекрёстке в центре Рязани

В центре Рязани изменилась схема движения транспорта на перекрёстке Первомайского проспекта с улицей Маяковского. На изменения обратила внимание группа «Подслушано у водителей Рязани».

Теперь при движении со стороны центрального рынка из центральной полосы можно поворачивать только направо в сторону площади Ленина.

Из-за ремонта теплотрассы на Первомайском проспекте на подъезде к площади Ленина остались только полосы для движения общественного транспорта. Другим автомобилям проезд там запрещён, поэтому и поворот налево убрали.