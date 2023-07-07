Прокуратура Московского района Рязани вынесла приговор мужчине, который нанес оскорбляющие Вооруженные силы РФ надписи на подводную лодку и торпеду в парке Морской славы.
Об этом сообщает сайт ведомства. 29-летний житель Рязани обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 214 УК РФ (осквернение иных сооружений). В ходе заседания было установлено, что не позднее 22 мая 2022 года рязанец нанес аэрозольным баллончиком надпись ненормативного содержания на объекты, установленные в парке.
За осквернение сооружений ему назначен штраф в размере 30 тысяч рублей.
Отмечается, что сам подсудимый вину не признал.
Напомним, ранее сообщалось, что в парке Морской славы появились надписи, оскорбляющие ВС РФ.
Избрана мера пресечения разянцу, нанесшему оскорбительные надписи в парке Морской славы
Прокуратура Московского района Рязани вынесла приговор мужчине, который нанес оскорбляющие Вооруженные силы РФ надписи на подводную лодку и торпеду в парке Морской славы.
Новости партнёров
Новости партнёров
Read Now
- #КартаКосмосРязань
- COVID-19
- Администрация
- Акценты
- Батюшка подскажет
- В этот день
- Власть
- Власть
- Гордума
- Гороскоп
- Госуслуги - это просто
- Космическая карта Рязанской области
- Культура
- Культура
- Медицина
- Мой Бизнес. Рязанская область
- Новости Касимова
- Новости КВН
- Новости медицины
- Новости мира
- Новости прокуратуры Рязанской области
- Новости Рязани
- Облдума
- Общество
- Общество
- Органы власти
- Поиск Елены Логуновой Рязань
- Политика
- Правительство
- Приметы, астрология, магия, эзотерика
- Происшествия
- Происшествия
- Происшествия Рязани
- Прокуратура поясняет
- Рязанские смотрины
- Спорт
- Топ новость
- Туристу на заметку
- Финансовая грамотность
- Человек дня
- Школьные музеи
- Школьные музеи лонгриды
- Школьные музеи новости
- Школьные музеи Открытый урок
- Экономика
- Экономика