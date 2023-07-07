Избрана мера пресечения разянцу, нанесшему оскорбительные надписи в парке Морской славы

Прокуратура Московского района Рязани вынесла приговор мужчине, который нанес оскорбляющие Вооруженные силы РФ надписи на подводную лодку и торпеду в парке Морской славы.



Об этом сообщает сайт ведомства. 29-летний житель Рязани обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 214 УК РФ (осквернение иных сооружений). В ходе заседания было установлено, что не позднее 22 мая 2022 года рязанец нанес аэрозольным баллончиком надпись ненормативного содержания на объекты, установленные в парке.



За осквернение сооружений ему назначен штраф в размере 30 тысяч рублей.



Отмечается, что сам подсудимый вину не признал.



Напомним, ранее сообщалось, что в парке Морской славы появились надписи, оскорбляющие ВС РФ.