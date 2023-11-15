Избившие пенсионера рязанские подростки доставлены в отдел полиции

Все подростки, избившие пенсионера в Рязани, доставлены в отдел полиции.

Об этом пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

В отношении одного из подростков составлен административный протокол о мелком хулиганстве. В отношении родителей составлены административные протоколы о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

С учащимися и их родителями работают сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних. Полицейские выясняют причины и обстоятельства произошедшего.