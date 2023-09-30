Избитый толпой вологжанин принял мучительную смерть

Накануне в больнице в Вологде скончался 28-летний мужчина, которого избили толпой, пишет «Вологда-поиск».

Инцидент произошел 25 октября в районе улицы Щетинина. На мужчину напала компания молодых людей, среди которой были и несовершеннолетние.

Пострадавший попал в медучреждение в критическом состоянии, ему сделали трепанацию черепа.

В региональном управлении СК уточнили, что потерпевший договорился встретиться со своим 25-летним знакомым для выяснения отношений на почве сложившейся ревности. Однако оппонент взял с собой трех молодых людей и женщину. Злоумышленники нанесли жертве порядка 140 ударов по разным частям тела.

Прокурор утвердил обвинительное заключение, уголовное дело передано в суд.