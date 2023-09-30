Суббота, 30 сентября, 2023
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Избитый толпой вологжанин принял мучительную смерть

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Накануне в больнице в Вологде скончался 28-летний мужчина, которого избили толпой, пишет «Вологда-поиск».

Инцидент произошел 25 октября в районе улицы Щетинина. На мужчину напала компания молодых людей, среди которой были и несовершеннолетние.

Пострадавший попал в медучреждение в критическом состоянии, ему сделали трепанацию черепа.

В региональном управлении СК уточнили, что потерпевший договорился встретиться со своим 25-летним знакомым для выяснения отношений на почве сложившейся ревности. Однако оппонент взял с собой трех молодых людей и женщину. Злоумышленники нанесли жертве порядка 140 ударов по разным частям тела.

Прокурор утвердил обвинительное заключение, уголовное дело передано в суд.

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